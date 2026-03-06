Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни
Киев • УНН
Главный авиаперевозчик Дубая Emirates ожидает возвращения к полноценной работе сети в ближайшие дни. Авиакомпания восстановит 60% маршрутной сети к 7 марта, выполняя 106 ежедневных рейсов.
Главный авиаперевозчик Дубая Emirates заявил, что ожидает возвращения к полноценной работе сети в ближайшие дни, на фоне того, как крупнейшая в мире международная авиакомпания стремится восстановиться после недельного перерыва, вызванного закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке в связи с войной, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Возобновление коммерческих полетов зависит от доступности воздушного пространства и выполнения всех эксплуатационных требований, говорится в заявлении Emirates, опубликованном в пятницу.
Авиакомпания сообщила, что в четверг перевезла около 30 000 пассажиров из Дубая. К 7 марта Emirates будет выполнять 106 ежедневных рейсов туда и обратно по 83 направлениям, что составляет почти 60% маршрутной сети.
К субботе дубайский перевозчик будет выполнять 11 ежедневных рейсов в пять аэропортов Великобритании. В Индии также предлагаются дополнительные рейсы: к 7 марта Emirates увеличит количество ежедневных рейсов до 22 по всем девяти направлениям в Индии. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы по семи своим маршрутам в США.
Главный авиаперевозчик Дубая был вынужден отменить тысячи рейсов из-за ответных ударов Ирана, которые вынудили Объединенные Арабские Эмираты закрыть свое воздушное пространство и нанесли незначительный структурный ущерб хабу авиакомпании в международном аэропорту Дубая.
Конкурирующая авиакомпания Etihad Airways также сообщила в пятницу о возобновлении своей деятельности.
