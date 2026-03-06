Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни

$43.810.09
50.900.07
ukenru
12:20 • 1630 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 9836 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 11237 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 13684 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 15076 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 14307 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 13213 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20549 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 33296 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35755 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
61%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 13761 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 15745 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 19747 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 7664 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 14717 просмотра
публикации
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 6776 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 14855 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 39453 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 70749 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 83286 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 20739 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 18632 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 20926 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 42157 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 48544 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Главный авиаперевозчик Дубая Emirates ожидает возвращения к полноценной работе сети в ближайшие дни. Авиакомпания восстановит 60% маршрутной сети к 7 марта, выполняя 106 ежедневных рейсов.

Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни

Главный авиаперевозчик Дубая Emirates заявил, что ожидает возвращения к полноценной работе сети в ближайшие дни, на фоне того, как крупнейшая в мире международная авиакомпания стремится восстановиться после недельного перерыва, вызванного закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке в связи с войной, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Возобновление коммерческих полетов зависит от доступности воздушного пространства и выполнения всех эксплуатационных требований, говорится в заявлении Emirates, опубликованном в пятницу.

Авиакомпания сообщила, что в четверг перевезла около 30 000 пассажиров из Дубая. К 7 марта Emirates будет выполнять 106 ежедневных рейсов туда и обратно по 83 направлениям, что составляет почти 60% маршрутной сети.

Аэропорт Дубая частично возобновил работу, но большинство рейсов отменены – СМИ05.03.26, 16:20 • 5282 просмотра

К субботе дубайский перевозчик будет выполнять 11 ежедневных рейсов в пять аэропортов Великобритании. В Индии также предлагаются дополнительные рейсы: к 7 марта Emirates увеличит количество ежедневных рейсов до 22 по всем девяти направлениям в Индии. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы по семи своим маршрутам в США.

Главный авиаперевозчик Дубая был вынужден отменить тысячи рейсов из-за ответных ударов Ирана, которые вынудили Объединенные Арабские Эмираты закрыть свое воздушное пространство и нанесли незначительный структурный ущерб хабу авиакомпании в международном аэропорту Дубая.

Конкурирующая авиакомпания Etihad Airways также сообщила в пятницу о возобновлении своей деятельности.

Национальная авиакомпания ОАЭ возобновляет некоторые полеты из Абу-Даби - что известно06.03.26, 09:19 • 4164 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира