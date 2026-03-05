Аэропорт Дубая частично возобновил работу, но большинство рейсов отменены – СМИ
Киев • УНН
Международный аэропорт Дубая возобновил ограниченное количество рейсов после закрытия воздушного пространства. Большинство полетов остаются отмененными или перенесенными, пассажирам советуют не ехать в аэропорт без подтверждения.
Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу после масштабных перебоев в авиасообщении на Ближнем Востоке, однако большинство рейсов остаются отмененными или перенесенными. Об этом пишет Travel Pirates, передает УНН.
После нескольких дней серьезных сбоев в региональном воздушном пространстве аэропорт Dubai International Airport (DXB) начал выполнять ограниченное количество рейсов.
В то же время авиакомпании предупреждают пассажиров не ехать в аэропорт без подтверждения от перевозчика.
Аэропорт Дубая возобновил ограниченные операции после закрытия воздушного пространства в регионе, которое заставило авиакомпании отменить тысячи рейсов
В материале отмечается, что хотя некоторые рейсы начали выполняться, большинство полетов все еще приостановлены, а расписание постоянно меняется.
Из-за этого администрация аэропорта и авиакомпании призывают пассажиров не прибывать в терминалы без подтвержденного времени вылета.
Пассажиров просят не ехать в аэропорт, если их рейс не подтвержден авиакомпанией. Путешественников без подтвержденных рейсов могут даже не допустить в терминалы.
Отмечается, что для многих пассажиров, застрявших в Дубае или пытающихся совершить пересадку через один из самых загруженных авиационных хабов мира, ситуация остается неопределенной.
Напомним
В Абу-Даби шесть человек пострадали от обломков перехваченного беспилотника, Катар подвергся ракетному удару. Кипр сообщил об инциденте безопасности вблизи британской авиабазы на фоне войны на Ближнем Востоке.