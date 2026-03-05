Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 12391 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 24248 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 24717 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 25424 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 40571 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 20062 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 42591 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 72874 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 92408 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81882 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
59%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 110699 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 26347 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 24592 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 47110 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 21937 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 22380 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 40442 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 47897 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 62056 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 92340 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 14899 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 33252 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 48883 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 52039 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 58739 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Міжнародний аеропорт Дубая відновив обмежену кількість рейсів після закриття повітряного простору. Більшість польотів залишаються скасованими або перенесеними, пасажирам радять не їхати до аеропорту без підтвердження.

Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ

Міжнародний аеропорт Дубая частково відновив роботу після масштабних перебоїв у авіасполученні на Близькому Сході, однак більшість рейсів залишаються скасованими або перенесеними. Про це пише Travel Pirates, передає УНН.

Після кількох днів серйозних збоїв у регіональному повітряному просторі аеропорт Dubai International Airport (DXB) почав виконувати обмежену кількість рейсів.

Водночас авіакомпанії попереджають пасажирів не їхати до аеропорту без підтвердження від перевізника.

Аеропорт Дубая відновив обмежені операції після закриття повітряного простору в регіоні, яке змусило авіакомпанії скасувати тисячі рейсів 

– йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначається, що хоча деякі рейси почали виконуватися, більшість польотів усе ще призупинені, а розклад постійно змінюється.

Через це адміністрація аеропорту та авіакомпанії закликають пасажирів не прибувати до терміналів без підтвердженого часу вильоту.

Пасажирів просять не їхати до аеропорту, якщо їхній рейс не підтверджений авіакомпанією. Мандрівників без підтверджених рейсів можуть навіть не допустити до терміналів. 

Зазначається, що для багатьох пасажирів, які застрягли у Дубаї або намагаються здійснити пересадку через один із найбільш завантажених авіаційних хабів світу, ситуація залишається невизначеною. 

Нагадаємо

В Абу-Дабі шестеро людей постраждали від уламків перехопленого безпілотника, Катар зазнав ракетного удару. Кіпр повідомив про інцидент безпеки поблизу британської авіабази на тлі війни на Близькому Сході.

Андрій Тимощенков

Світ
Дубай
Абу-Дабі
Катар
Кіпр