Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт Дубая відновив обмежену кількість рейсів після закриття повітряного простору. Більшість польотів залишаються скасованими або перенесеними, пасажирам радять не їхати до аеропорту без підтвердження.
Міжнародний аеропорт Дубая частково відновив роботу після масштабних перебоїв у авіасполученні на Близькому Сході, однак більшість рейсів залишаються скасованими або перенесеними. Про це пише Travel Pirates, передає УНН.
Після кількох днів серйозних збоїв у регіональному повітряному просторі аеропорт Dubai International Airport (DXB) почав виконувати обмежену кількість рейсів.
Водночас авіакомпанії попереджають пасажирів не їхати до аеропорту без підтвердження від перевізника.
Аеропорт Дубая відновив обмежені операції після закриття повітряного простору в регіоні, яке змусило авіакомпанії скасувати тисячі рейсів
У матеріалі зазначається, що хоча деякі рейси почали виконуватися, більшість польотів усе ще призупинені, а розклад постійно змінюється.
Через це адміністрація аеропорту та авіакомпанії закликають пасажирів не прибувати до терміналів без підтвердженого часу вильоту.
Пасажирів просять не їхати до аеропорту, якщо їхній рейс не підтверджений авіакомпанією. Мандрівників без підтверджених рейсів можуть навіть не допустити до терміналів.
Зазначається, що для багатьох пасажирів, які застрягли у Дубаї або намагаються здійснити пересадку через один із найбільш завантажених авіаційних хабів світу, ситуація залишається невизначеною.
Нагадаємо
В Абу-Дабі шестеро людей постраждали від уламків перехопленого безпілотника, Катар зазнав ракетного удару. Кіпр повідомив про інцидент безпеки поблизу британської авіабази на тлі війни на Близькому Сході.