Национальная авиакомпания ОАЭ возобновляет некоторые полеты из Абу-Даби - что известно
Киев • УНН
Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways с пятницы возобновляет ограниченное расписание полетов из своего хаба в Абу-Даби. Перевозчик планирует летать более чем по 70 направлениям до 19 марта.
Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что с пятницы возобновляет "ограниченное расписание полетов" из своего хаба в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Правительственный перевозчик ОАЭ выполнял некоторые рейсы в последние дни, но его последнее заявление свидетельствует о переходе к более регулярным операциям.
Etihad заявила, что пассажиры, ранее забронировавшие билеты, а также новые клиенты смогут путешествовать этими рейсами, при условии "соблюдения всех критериев безопасности".
Авиакомпания перечислила более 70 направлений, куда планирует лететь с пятницы до 19 марта.
Дополнение
По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала войны на Ближнем Востоке было отменено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.
