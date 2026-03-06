$43.810.09
5 марта, 23:07 • 12740 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 24948 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 29199 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 63355 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 109399 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 53343 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 46255 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 74070 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27560 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51456 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Национальная авиакомпания ОАЭ возобновляет некоторые полеты из Абу-Даби - что известно

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways с пятницы возобновляет ограниченное расписание полетов из своего хаба в Абу-Даби. Перевозчик планирует летать более чем по 70 направлениям до 19 марта.

Национальная авиакомпания ОАЭ возобновляет некоторые полеты из Абу-Даби - что известно

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что с пятницы возобновляет "ограниченное расписание полетов" из своего хаба в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Правительственный перевозчик ОАЭ выполнял некоторые рейсы в последние дни, но его последнее заявление свидетельствует о переходе к более регулярным операциям.

Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана02.03.26, 15:58 • 7115 просмотров

Etihad заявила, что пассажиры, ранее забронировавшие билеты, а также новые клиенты смогут путешествовать этими рейсами, при условии "соблюдения всех критериев безопасности".

Аэропорт Дубая частично возобновил работу, но большинство рейсов отменены – СМИ05.03.26, 16:20 • 4932 просмотра

Авиакомпания перечислила более 70 направлений, куда планирует лететь с пятницы до 19 марта.

Дополнение

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала войны на Ближнем Востоке было отменено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.

Взрывы в Иране, Израиле и Ливане продолжаются – последние новости с Ближнего Востока на утро06.03.26, 08:22 • 2592 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты