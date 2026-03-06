Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо
Київ • УНН
Національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways з п'ятниці відновлює обмежений розклад польотів зі свого хабу в Абу-Дабі. Перевізник планує літати до понад 70 напрямків до 19 березня.
Національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways заявила, що з п'ятниці відновлює "обмежений розклад польотів" зі свого хабу в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Урядовий перевізник ОАЕ виконував деякі рейси останніми днями, але його остання заява свідчить про перехід до більш регулярних операцій.
Etihad заявила, що пасажири, які раніше забронювали квитки, а також нові клієнти зможуть подорожувати цими рейсами, за умови "дотримання всіх критеріїв безпеки".
Авіакомпанія перерахувала понад 70 напрямків, куди планує летіти з п'ятниці до 19 березня.
Доповнення
За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar24, з початку війни на Близькому Сході було скасовано понад 11 000 рейсів у 10 країнах регіону.
