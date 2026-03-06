Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 березня, 23:07 • 12482 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 24471 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 28823 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 62791 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 108563 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 53111 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46118 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73820 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27523 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51393 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Популярнi новини
Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана МессіVideo5 березня, 22:01 • 6776 перегляди
Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США5 березня, 22:16 • 7996 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 10171 перегляди
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 7350 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 9026 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 30007 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 60464 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73820 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 82042 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 81549 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 5240 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 13164 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 15913 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 37244 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 43911 перегляди
Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways з п'ятниці відновлює обмежений розклад польотів зі свого хабу в Абу-Дабі. Перевізник планує літати до понад 70 напрямків до 19 березня.

Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо

Національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways заявила, що з п'ятниці відновлює "обмежений розклад польотів" зі свого хабу в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Урядовий перевізник ОАЕ виконував деякі рейси останніми днями, але його остання заява свідчить про перехід до більш регулярних операцій.

Деякі авіарейси з Абу-Дабі відновлюються, але ще тисячі скасовано через продовження ударів з Ірану02.03.26, 15:58 • 7115 переглядiв

Etihad заявила, що пасажири, які раніше забронювали квитки, а також нові клієнти зможуть подорожувати цими рейсами, за умови "дотримання всіх критеріїв безпеки".

Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ05.03.26, 16:20 • 4914 переглядiв

Авіакомпанія перерахувала понад 70 напрямків, куди планує летіти з п'ятниці до 19 березня.

Доповнення

За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar24, з початку війни на Близькому Сході було скасовано понад 11 000 рейсів у 10 країнах регіону.

Вибухи в Ірані, Ізраїлі та Лівані продовжуються - останні новини з Близького Сходу на ранок06.03.26, 08:22 • 2204 перегляди

Юлія Шрамко

СвітНаші за кордоном
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати