Вибухи в Ірані, Ізраїлі та Лівані продовжуються - останні новини з Близького Сходу на ранок
Київ • УНН
Через тиждень після початку війни США та Ізраїль обмінюються ударами з Іраном. Країни Перської затоки захищаються від іранських атак, кількість яких зменшилася.
Деталі
Ось що відомо на ранок по країнах:
- Іран: Ізраїль заявив про початок «широкомасштабної хвилі ударів» по ключовій інфраструктурі режиму в Тегерані. Знімальна група CNN на місці подій почула в небі над Тегераном шум реактивних літаків, а іранські ЗМІ також повідомили про гучні вибухи та звуки літаків, які почули по всій столиці. Державними ЗМІ повідомили, що ціллю став проспект Джомхурі, популярна торгова вулиця в Тегерані;
- Ізраїль: уночі Іран заявив про завдання гібридного удару безпілотником і ракетою по Ізраїлю. Співробітники CNN у Тель-Авіві побачили в небі над центральним Ізраїлем те, що виглядало як касетна боєголовка, і почули вибухи вдалині. Ліванське бойове угруповання «Хезболла» також попередило жителів Ізраїлю про евакуацію з міст, розташованих неподалік кордону між двома країнами;
- Ліван: вибухи почали трясти південний Бейрут після настання темряви і тривали до світанку. Це сталося після заяви ізраїльських військових у четвер про початок обстрілів інфраструктури «Хезболли» у Бейруті. Попереднє попередження ізраїльських військових про евакуацію майже всього південного Бейрута викликало хаос та паніку, на тлі того, як жителі заповнили дороги, намагаючись покинути цей район;
- Саудівська Аравія: Міністерство оборони повідомило про перехоплення трьох безпілотників на схід від столиці Ер-Ріяда, а його системи ППО перехопили три балістичні ракети, націлені на базу на південь від столиці, вночі;
- Бахрейн: Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що в результаті обстрілу постраждали готель і дві житлові будівлі в столиці Манамі, що викликало пожежу, яку пізніше загасили;
- Катар: системи ППО "успішно перехопили" атаку безпілотника, спрямовану на авіабазу Аль-Удейд, повідомило Міністерство оборони Катару. Ця база є найбільшим американським військовим об'єктом на Близькому Сході;
- Кувейт: системи ППО працювали над перехопленням «ворожих ракетних та безпілотних атак», які порушили повітряний простір країни, повідомила армія Кувейту. Представник Міністерства оборони заявив, що уламки від попереднього перехоплення пошкодили транспортний засіб, але про постраждалих не повідомляється;
- Об'єднані Арабські Емірати: системи ППО відреагували на «загрози ракетних та безпілотних атак з боку Ірану», ідеться в заяві Міністерства оборони ОАЕ, опублікованій близько 1 години ночі за місцевим часом.
У той час, як США заявляють про значне скорочення іранських ударів у регіоні, американські атаки продовжують нарощуватися, а ізраїльські удари викликають паніку на півдні Бейрута, зазначає видання:
- удар по авіаносцю безпілотників: США завдали удару по іранському авіаносцю безпілотників, при цьому Центральне командування США заявило, що «американські сили не стримуються в місії з потоплення всього іранського військово-морського флоту».
- США та Ізраїль нарощують темпи: американські військові використовують «низку нових спроможностей», заявило Центральне командування США. Міністр оборони США Піт Гегсет попередив: "Якщо ви думаєте, що щось побачили, просто зачекайте". Ізраїль переходить до «наступної фази» війни з Іраном, заявив його військовий керівник, після завдання 2500 ударів з використанням понад 6000 одиниць зброї;
- Іран скорочує удари: за останні 24 години кількість іранських ракетних ударів скоротилася на 90%, а ударів безпілотників - на 83%, повідомило Центральне командування США, що може принести полегшення сусіднім державам Перської затоки, які найбільше постраждали від заходів Ірану у відповідь;
- Європа втягнута: такі країни, як Велика Британія, Франція та Іспанія домовилися надати військову підтримку для захисту інтересів своїх союзників. Але багато хто також критикує війну. Навіть попри те, що Італія направила оборонну зброю до Перської затоки, її міністр оборони заявив, що американо-ізраїльська атака на Іран, як зазначає видання, порушила міжнародне право;
- НАТО підсилюється: держави-члени НАТО посилили свою оборонну позицію після того, як у середу було збито імовірно іранську ракету, яка прямувала у бік турецького повітряного простору. Іран заявив, що не запускав ракет у бік Туреччини, згідно з державними ЗМІ;
- позиція Канади: Канада може розглянути можливість надання допомоги у захисті партнерів у Перській затоці, яким може бути потрібна «підтримка», заявив очільник Міністерства оборони країни;
- застряглі мандрівники: сотні американців повернулися додому першим чартерним евакуаційним рейсом з Абу-Дабі в четвер. За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar24, з початку конфлікту було скасовано понад 11 000 рейсів у 10 країнах регіону.
