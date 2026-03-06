Взрывы в Иране, Израиле и Ливане продолжаются – последние новости с Ближнего Востока на утро
Киев • УНН
Через неделю после начала войны США и Израиль обмениваются ударами с Ираном. Страны Персидского залива защищаются от иранских атак, количество которых уменьшилось.
Почти неделю после начала войны США и Израиль все еще обмениваются ударами с Ираном, на фоне того, как страны Персидского залива защищаются от иранских атак, количество которых, по данным США, уменьшилось за последний день, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Вот что известно на утро по странам:
- Иран: Израиль заявил о начале «широкомасштабной волны ударов» по ключевой инфраструктуре режима в Тегеране. Съемочная группа CNN на месте событий услышала в небе над Тегераном шум реактивных самолетов, а иранские СМИ также сообщили о громких взрывах и звуках самолетов, которые услышали по всей столице. Государственными СМИ сообщили, что целью стал проспект Джомхури, популярная торговая улица в Тегеране;
- Израиль: ночью Иран заявил о нанесении гибридного удара беспилотником и ракетой по Израилю. Сотрудники CNN в Тель-Авиве увидели в небе над центральным Израилем то, что выглядело как кассетная боеголовка, и услышали взрывы вдалеке. Ливанская боевая группировка «Хезболла» также предупредила жителей Израиля об эвакуации из городов, расположенных неподалеку от границы между двумя странами;
- Ливан: взрывы начали сотрясать южный Бейрут после наступления темноты и продолжались до рассвета. Это произошло после заявления израильских военных в четверг о начале обстрелов инфраструктуры «Хезболлы» в Бейруте. Предыдущее предупреждение израильских военных об эвакуации почти всего южного Бейрута вызвало хаос и панику, на фоне того, как жители заполнили дороги, пытаясь покинуть этот район;
- Саудовская Аравия: Министерство обороны сообщило о перехвате трех беспилотников к востоку от столицы Эр-Рияда, а его системы ПВО перехватили три баллистические ракеты, нацеленные на базу к югу от столицы, ночью;
- Бахрейн: Министерство внутренних дел страны сообщило, что в результате обстрела пострадали отель и два жилых здания в столице Манаме, что вызвало пожар, который позже потушили;
- Катар: системы ПВО "успешно перехватили" атаку беспилотника, направленную на авиабазу Аль-Удейд, сообщило Министерство обороны Катара. Эта база является крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке;
- Кувейт: системы ПВО работали над перехватом «вражеских ракетных и беспилотных атак», которые нарушили воздушное пространство страны, сообщила армия Кувейта. Представитель Министерства обороны заявил, что обломки от предыдущего перехвата повредили транспортное средство, но о пострадавших не сообщается;
- Объединенные Арабские Эмираты: системы ПВО отреагировали на «угрозы ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана», говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ, опубликованном около 1 часа ночи по местному времени.
В то время как США заявляют о значительном сокращении иранских ударов в регионе, американские атаки продолжают наращиваться, а израильские удары вызывают панику на юге Бейрута, отмечает издание:
- удар по авианосцу беспилотников: США нанесли удар по иранскому авианосцу беспилотников, при этом Центральное командование США заявило, что «американские силы не сдерживаются в миссии по потоплению всего иранского военно-морского флота».
- США и Израиль наращивают темпы: американские военные используют «ряд новых возможностей», заявило Центральное командование США. Министр обороны США Пит Хегсет предупредил: "Если вы думаете, что что-то увидели, просто подождите". Израиль переходит к «следующей фазе» войны с Ираном, заявил его военный руководитель, после нанесения 2500 ударов с использованием более 6000 единиц оружия;
- Иран сокращает удары: за последние 24 часа количество иранских ракетных ударов сократилось на 90%, а ударов беспилотников - на 83%, сообщило Центральное командование США, что может принести облегчение соседним государствам Персидского залива, которые больше всего пострадали от ответных мер Ирана;
- Европа втянута: такие страны, как Великобритания, Франция и Испания договорились оказать военную поддержку для защиты интересов своих союзников. Но многие также критикуют войну. Даже несмотря на то, что Италия направила оборонительное оружие в Персидский залив, ее министр обороны заявил, что американо-израильская атака на Иран, как отмечает издание, нарушила международное право;
- НАТО усиливается: государства-члены НАТО усилили свою оборонительную позицию после того, как в среду была сбита предположительно иранская ракета, которая направлялась в сторону турецкого воздушного пространства. Иран заявил, что не запускал ракет в сторону Турции, согласно государственным СМИ;
- позиция Канады: Канада может рассмотреть возможность оказания помощи в защите партнеров в Персидском заливе, которым может потребоваться «поддержка», заявил глава Министерства обороны страны;
- Застрявшие путешественники: сотни американцев вернулись домой первым чартерным эвакуационным рейсом из Абу-Даби в четверг. По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала конфликта было отменено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.
Европейские страны усиливают оборону Кипра после атаки дрона - что пообещали Италия, Испания и Франция и что говорит НАТО05.03.26, 15:45 • 4640 просмотров