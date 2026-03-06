Взрывы в Иране, Израиле и Ливане продолжаются – последние новости с Ближнего Востока на утро

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 12068 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 23630 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 28154 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 61751 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 107116 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 52720 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 45878 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73380 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27405 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51263 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп принял в Белом доме чемпионов MLS "Интер Майами" и их капитана МессиVideo5 марта, 22:01 • 5846 просмотра
Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США5 марта, 22:16 • 7122 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 9364 просмотра
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 6468 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 8120 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 29630 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 59965 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 73378 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 81672 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 81247 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 4846 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12963 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 15742 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 37058 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43754 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
Социальная сеть
Шахед-136

Взрывы в Иране, Израиле и Ливане продолжаются – последние новости с Ближнего Востока на утро

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Через неделю после начала войны США и Израиль обмениваются ударами с Ираном. Страны Персидского залива защищаются от иранских атак, количество которых уменьшилось.

Взрывы в Иране, Израиле и Ливане продолжаются – последние новости с Ближнего Востока на утро

Почти неделю после начала войны США и Израиль все еще обмениваются ударами с Ираном, на фоне того, как страны Персидского залива защищаются от иранских атак, количество которых, по данным США, уменьшилось за последний день, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Вот что известно на утро по странам:

  • Иран: Израиль заявил о начале «широкомасштабной волны ударов» по ключевой инфраструктуре режима в Тегеране. Съемочная группа CNN на месте событий услышала в небе над Тегераном шум реактивных самолетов, а иранские СМИ также сообщили о громких взрывах и звуках самолетов, которые услышали по всей столице. Государственными СМИ сообщили, что целью стал проспект Джомхури, популярная торговая улица в Тегеране;
    • Израиль: ночью Иран заявил о нанесении гибридного удара беспилотником и ракетой по Израилю. Сотрудники CNN в Тель-Авиве увидели в небе над центральным Израилем то, что выглядело как кассетная боеголовка, и услышали взрывы вдалеке. Ливанская боевая группировка «Хезболла» также предупредила жителей Израиля об эвакуации из городов, расположенных неподалеку от границы между двумя странами;
      • Ливан: взрывы начали сотрясать южный Бейрут после наступления темноты и продолжались до рассвета. Это произошло после заявления израильских военных в четверг о начале обстрелов инфраструктуры «Хезболлы» в Бейруте. Предыдущее предупреждение израильских военных об эвакуации почти всего южного Бейрута вызвало хаос и панику, на фоне того, как жители заполнили дороги, пытаясь покинуть этот район;
        • Саудовская Аравия: Министерство обороны сообщило о перехвате трех беспилотников к востоку от столицы Эр-Рияда, а его системы ПВО перехватили три баллистические ракеты, нацеленные на базу к югу от столицы, ночью;
          • Бахрейн: Министерство внутренних дел страны сообщило, что в результате обстрела пострадали отель и два жилых здания в столице Манаме, что вызвало пожар, который позже потушили;
            • Катар: системы ПВО "успешно перехватили" атаку беспилотника, направленную на авиабазу Аль-Удейд, сообщило Министерство обороны Катара. Эта база является крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке;
              • Кувейт: системы ПВО работали над перехватом «вражеских ракетных и беспилотных атак», которые нарушили воздушное пространство страны, сообщила армия Кувейта. Представитель Министерства обороны заявил, что обломки от предыдущего перехвата повредили транспортное средство, но о пострадавших не сообщается;
                • Объединенные Арабские Эмираты: системы ПВО отреагировали на «угрозы ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана», говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ, опубликованном около 1 часа ночи по местному времени.

                  В то время как США заявляют о значительном сокращении иранских ударов в регионе, американские атаки продолжают наращиваться, а израильские удары вызывают панику на юге Бейрута, отмечает издание:

                  • удар по авианосцу беспилотников: США нанесли удар по иранскому авианосцу беспилотников, при этом Центральное командование США заявило, что «американские силы не сдерживаются в миссии по потоплению всего иранского военно-морского флота».
                    • США и Израиль наращивают темпы: американские военные используют «ряд новых возможностей», заявило Центральное командование США. Министр обороны США Пит Хегсет предупредил: "Если вы думаете, что что-то увидели, просто подождите". Израиль переходит к «следующей фазе» войны с Ираном, заявил его военный руководитель, после нанесения 2500 ударов с использованием более 6000 единиц оружия;
                      • Иран сокращает удары: за последние 24 часа количество иранских ракетных ударов сократилось на 90%, а ударов беспилотников - на 83%, сообщило Центральное командование США, что может принести облегчение соседним государствам Персидского залива, которые больше всего пострадали от ответных мер Ирана;
                        • Европа втянута: такие страны, как Великобритания, Франция и Испания договорились оказать военную поддержку для защиты интересов своих союзников. Но многие также критикуют войну. Даже несмотря на то, что Италия направила оборонительное оружие в Персидский залив, ее министр обороны заявил, что американо-израильская атака на Иран, как отмечает издание, нарушила международное право;
                          • НАТО усиливается: государства-члены НАТО усилили свою оборонительную позицию после того, как в среду была сбита предположительно иранская ракета, которая направлялась в сторону турецкого воздушного пространства. Иран заявил, что не запускал ракет в сторону Турции, согласно государственным СМИ;
                            • позиция Канады: Канада может рассмотреть возможность оказания помощи в защите партнеров в Персидском заливе, которым может потребоваться «поддержка», заявил глава Министерства обороны страны;
                              • Застрявшие путешественники: сотни американцев вернулись домой первым чартерным эвакуационным рейсом из Абу-Даби в четверг. По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала конфликта было отменено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.

                                Европейские страны усиливают оборону Кипра после атаки дрона - что пообещали Италия, Испания и Франция и что говорит НАТО05.03.26, 15:45 • 4640 просмотров

                                Юлия Шрамко

                                Новости Мира
                                Столкновения
                                Израиль
                                Эр-Рияд
                                Ливан
                                Тегеран
                                Саудовская Аравия
                                Катар
                                Кувейт
                                Бахрейн
                                Объединенные Арабские Эмираты
                                Соединённые Штаты
                                Иран
                                Тель-Авив