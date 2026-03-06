Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому Сході

Вартість нафти на міжнародних ринках зафіксувала найбільш стрімкий підйом з 2022 року, що зумовлено масштабними збоями в постачанні енергоносіїв через активну фазу війни в Перській затоці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на марку West Texas Intermediate (WTI) протягом тижня підскочила на 18%, хоча в п’ятницю, 6 березня, спостерігалося незначне коригування до 79 доларів за барель після заяв Дональда Трампа про підготовку екстрених заходів для стабілізації паливного ринку.

Критична ситуація навколо Ормузької протоки, яка фактично припинила функціонувати як транспортна артерія, змушує провідних експортерів та імпортерів шукати альтернативні шляхи в умовах безперервних авіаударів по нафтовій інфраструктурі регіону.

Блокада Ормузької протоки та реакція ключових експортерів

Загострення бойових дій, що тривають з 28 лютого, призвело до повної зупинки судноплавства в найважливішому нафтовому вузлі світу, що миттєво відбилося на вартості сировини. Саудівська Аравія вже оголосила про найбільше з серпня 2022 року підвищення цін на свою основну нафту для азійських споживачів на квітень.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ

Щоб уникнути зони конфлікту, Ер-Ріяд почав екстрене перенаправлення мільйонів барелів сировини до портів Червоного моря, намагаючись зберегти стабільність експорту на тлі повідомлень про пошкодження танкерів та нафтопереробних заводів у сусідніх країнах.

Ціна на нафту досягла найбільшого тижневого зростання з 2022 року, оскільки війна на Близькому Сході спричинила хвилю збоїв на енергетичних ринках – зазначають ринкові аналітики, оцінюючи наслідки сьомого дня військової операції.

Політична безкомпромісність та ринкові спреди

Ситуація на біржах залишається вкрай напруженою через відсутність будь-яких дипломатичних зрушень: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі публічно відкинув можливість ведення переговорів про припинення вогню. На цьому тлі спред ціни на нафту Brent між найближчими контрактами зріс до рекордних 4 доларів за барель, що свідчить про гострий дефіцит фізичного ресурсу в короткостроковій перспективі. Тим часом адміністрація Трампа розглядає варіанти прямого втручання в ситуацію, поки Ізраїль продовжує інтенсивні бомбардування Тегерана, цілячись у командні структури та стратегічні запаси палива ворога.

Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном