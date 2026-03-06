Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому Сході

$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 17378 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 23220 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 51856 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 91347 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 49497 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 44020 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70474 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26507 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50176 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Зеленський та Мелоні обговорили ситуацію з Іраном, кредит для України і Паралімпіаду5 березня, 18:29 • 4876 перегляди
Німеччина прагне скоротити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді 5 березня, 18:43 • 5314 перегляди
Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані5 березня, 18:47 • 5826 перегляди
Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський 5 березня, 18:50 • 6612 перегляди
В Ірані заявили, що готові протистояти будь-якому наземному вторгненню США і не бачать причин для переговорів5 березня, 19:09 • 5024 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 26674 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 56429 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70472 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 79219 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 79001 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 1558 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 11640 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 14606 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 35996 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 42837 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Вартість нафти на міжнародних ринках зафіксувала найстрімкіший підйом з 2022 року через активну фазу війни в Перській затоці. Ціна на марку West Texas Intermediate (WTI) підскочила на 18% за тиждень.

Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому Сході

Вартість нафти на міжнародних ринках зафіксувала найбільш стрімкий підйом з 2022 року, що зумовлено масштабними збоями в постачанні енергоносіїв через активну фазу війни в Перській затоці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на марку West Texas Intermediate (WTI) протягом тижня підскочила на 18%, хоча в п’ятницю, 6 березня, спостерігалося незначне коригування до 79 доларів за барель після заяв Дональда Трампа про підготовку екстрених заходів для стабілізації паливного ринку.

Критична ситуація навколо Ормузької протоки, яка фактично припинила функціонувати як транспортна артерія, змушує провідних експортерів та імпортерів шукати альтернативні шляхи в умовах безперервних авіаударів по нафтовій інфраструктурі регіону.

Блокада Ормузької протоки та реакція ключових експортерів

Загострення бойових дій, що тривають з 28 лютого, призвело до повної зупинки судноплавства в найважливішому нафтовому вузлі світу, що миттєво відбилося на вартості сировини. Саудівська Аравія вже оголосила про найбільше з серпня 2022 року підвищення цін на свою основну нафту для азійських споживачів на квітень.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ05.03.26, 21:35 • 4852 перегляди

Щоб уникнути зони конфлікту, Ер-Ріяд почав екстрене перенаправлення мільйонів барелів сировини до портів Червоного моря, намагаючись зберегти стабільність експорту на тлі повідомлень про пошкодження танкерів та нафтопереробних заводів у сусідніх країнах.

Ціна на нафту досягла найбільшого тижневого зростання з 2022 року, оскільки війна на Близькому Сході спричинила хвилю збоїв на енергетичних ринках

– зазначають ринкові аналітики, оцінюючи наслідки сьомого дня військової операції.

Політична безкомпромісність та ринкові спреди

Ситуація на біржах залишається вкрай напруженою через відсутність будь-яких дипломатичних зрушень: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі публічно відкинув можливість ведення переговорів про припинення вогню. На цьому тлі спред ціни на нафту Brent між найближчими контрактами зріс до рекордних 4 доларів за барель, що свідчить про гострий дефіцит фізичного ресурсу в короткостроковій перспективі. Тим часом адміністрація Трампа розглядає варіанти прямого втручання в ситуацію, поки Ізраїль продовжує інтенсивні бомбардування Тегерана, цілячись у командні структури та стратегічні запаси палива ворога.

Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном06.03.26, 02:16 • 3314 переглядiв

Степан Гафтко

