Зеленський та Мелоні обговорили ситуацію з Іраном, кредит для України і Паралімпіаду
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Джорджею Мелоні ситуацію навколо Ірану, виклики на ринку нафти та палива. Також йшлося про кредит у 90 мільярдів євро для України та ситуацію з Паралімпійськими іграми.
Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Також обмінялися деталями наших контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану. Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом
Зеленський зазначив, що говорили також про те, що потрібно, щоб рішення про кредит на 90 мільярдів євро для України нарешті запрацювало. "Це кошти, які мають гарантувати нашу стійкість у захисті від російської агресії та фактично забезпечені замороженими російськими активами", - написав президент.
Крім того, обговорили ситуацію з Паралімпійськими іграми.
Уже не вперше в цьому році ухвалюється безпринципне рішення подібних міжнародних комітетів. Дякую Джорджі за спільну позицію в цьому питанні і за всю допомогу, зокрема за енергетичну підтримку взимку та за рішення Італії продовжити допомогу Україні цього року
