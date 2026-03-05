$43.720.26
Зеленський та Мелоні обговорили ситуацію з Іраном, кредит для України і Паралімпіаду

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Джорджею Мелоні ситуацію навколо Ірану, виклики на ринку нафти та палива. Також йшлося про кредит у 90 мільярдів євро для України та ситуацію з Паралімпійськими іграми.

Зеленський та Мелоні обговорили ситуацію з Іраном, кредит для України і Паралімпіаду

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні ситуацію навколо Ірану та виклики на ринку нафти й палива через дії іранського режиму. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Також обмінялися деталями наших контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану. Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом

- написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що говорили також про те, що потрібно, щоб рішення про кредит на 90 мільярдів євро для України нарешті запрацювало. "Це кошти, які мають гарантувати нашу стійкість у захисті від російської агресії та фактично забезпечені замороженими російськими активами", - написав президент.

Крім того, обговорили ситуацію з Паралімпійськими іграми.

Уже не вперше в цьому році ухвалюється безпринципне рішення подібних міжнародних комітетів. Дякую Джорджі за спільну позицію в цьому питанні і за всю допомогу, зокрема за енергетичну підтримку взимку та за рішення Італії продовжити допомогу Україні цього року

- зазначив Зеленський.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський05.03.26, 19:43 • 4262 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Італія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Іран