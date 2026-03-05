$43.720.26
17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Зеленский и Мелони обсудили ситуацию с Ираном, кредит для Украины и Паралимпиаду

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джорджей Мелони ситуацию вокруг Ирана, вызовы на рынке нефти и топлива. Также речь шла о кредите в 90 миллиардов евро для Украины и ситуации с Паралимпийскими играми.

Зеленский и Мелони обсудили ситуацию с Ираном, кредит для Украины и Паралимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони ситуацию вокруг Ирана и вызовы на рынке нефти и топлива из-за действий иранского режима. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Также обменялись деталями наших контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами из Ирана. Должно быть больше тесной координации в Европе по ситуации в целом

- написал Зеленский.

Зеленский отметил, что говорили также о том, что нужно, чтобы решение о кредите на 90 миллиардов евро для Украины наконец заработало. "Это средства, которые должны гарантировать нашу устойчивость в защите от российской агрессии и фактически обеспечены замороженными российскими активами", - написал президент.

Кроме того, обсудили ситуацию с Паралимпийскими играми.

Уже не впервые в этом году принимается беспринципное решение подобных международных комитетов. Спасибо Джордже за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году

- отметил Зеленский.

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский05.03.26, 19:43 • 4276 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Джорджия Мелони
Италия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран