Зеленский и Мелони обсудили ситуацию с Ираном, кредит для Украины и Паралимпиаду
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джорджей Мелони ситуацию вокруг Ирана, вызовы на рынке нефти и топлива. Также речь шла о кредите в 90 миллиардов евро для Украины и ситуации с Паралимпийскими играми.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони ситуацию вокруг Ирана и вызовы на рынке нефти и топлива из-за действий иранского режима. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Также обменялись деталями наших контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами из Ирана. Должно быть больше тесной координации в Европе по ситуации в целом
Зеленский отметил, что говорили также о том, что нужно, чтобы решение о кредите на 90 миллиардов евро для Украины наконец заработало. "Это средства, которые должны гарантировать нашу устойчивость в защите от российской агрессии и фактически обеспечены замороженными российскими активами", - написал президент.
Кроме того, обсудили ситуацию с Паралимпийскими играми.
Уже не впервые в этом году принимается беспринципное решение подобных международных комитетов. Спасибо Джордже за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году
