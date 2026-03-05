Німеччина прагне скоротити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді
Київ • УНН
Німецький Uniper веде переговори з Канадою про збільшення закупівель ЗПГ, щоб диверсифікувати постачання енергії. Це допоможе Німеччині знизити залежність від енергоресурсів зі США.
Німецький державний енергетичний гігант Uniper розпочав переговори з Канадою щодо розширення закупівель скрапленого природного газу (СПГ). Так Берлін хоче диверсифікувати постачання і зменшити залежність від енергоресурсів зі США. Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела знайомі з ситуацією, пише УНН.
Деталі
Минулого року частка США в імпорті СПГ до Німеччини сягнула рекордних 96%. Проте війна США та Ізраїлю проти Ірану вже призвела до зупинки видобутку на низці родовищ Близького Сходу, і це змусило німецький уряд шукати стабільніших партнерів.
Переговори відбуваються як на корпоративному, так і на політичному рівнях, і є частиною ширшої угоди: Німеччина розраховує на перемогу в канадському тендері на будівництво підводних човнів в обмін на інвестиції в енергетику й видобуток рідкоземельних металів.
Головною перешкодою для співпраці наразі є відсутність необхідної інфраструктури. Основні експортні потужності Канади зосереджені на західному узбережжі, тоді як на сході, ближче до Європи, терміналів майже немає. Реалізація проєкту вимагатиме будівництва нових регазифікаційних заводів. Але і Оттава зацікавлена у нових покупцях, щоб зменшити власну експортну залежність від американського ринку.
Криза в Ірані загрожує зростанням цін на електроенергію в Європі та проблемами для промисловості - Reuters05.03.26, 18:00 • 2974 перегляди