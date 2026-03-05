$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіна Кароль від початку війни
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німеччина прагне скоротити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Німецький Uniper веде переговори з Канадою про збільшення закупівель ЗПГ, щоб диверсифікувати постачання енергії. Це допоможе Німеччині знизити залежність від енергоресурсів зі США.

Німеччина прагне скоротити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді

Німецький державний енергетичний гігант Uniper розпочав переговори з Канадою щодо розширення закупівель скрапленого природного газу (СПГ). Так Берлін хоче диверсифікувати постачання і зменшити залежність від енергоресурсів зі США. Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела знайомі з ситуацією, пише УНН.

Деталі

Минулого року частка США в імпорті СПГ до Німеччини сягнула рекордних 96%. Проте війна США та Ізраїлю проти Ірану вже призвела до зупинки видобутку на низці родовищ Близького Сходу, і це змусило німецький уряд шукати стабільніших партнерів. 

Переговори відбуваються як на корпоративному, так і на політичному рівнях, і є частиною ширшої угоди: Німеччина розраховує на перемогу в канадському тендері на будівництво підводних човнів в обмін на інвестиції в енергетику й видобуток рідкоземельних металів.

Головною перешкодою для співпраці наразі є відсутність необхідної інфраструктури. Основні експортні потужності Канади зосереджені на західному узбережжі, тоді як на сході, ближче до Європи, терміналів майже немає. Реалізація проєкту вимагатиме будівництва нових регазифікаційних заводів. Але і Оттава зацікавлена у нових покупцях, щоб зменшити власну експортну залежність від американського ринку.

Криза в Ірані загрожує зростанням цін на електроенергію в Європі та проблемами для промисловості - Reuters05.03.26, 18:00 • 2974 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Ізраїль
Малайзія
Reuters
Індія
Канада
Саудівська Аравія
Європа
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки
Іран