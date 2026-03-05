Германия стремится сократить энергетическую зависимость от США за счет закупок газа в Канаде

Немецкий государственный энергетический гигант Uniper начал переговоры с Канадой о расширении закупок сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, Берлин хочет диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от энергоресурсов из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Подробности

В прошлом году доля США в импорте СПГ в Германию достигла рекордных 96%. Однако война США и Израиля против Ирана уже привела к остановке добычи на ряде месторождений Ближнего Востока, и это заставило немецкое правительство искать более стабильных партнеров.

Переговоры проходят как на корпоративном, так и на политическом уровнях и являются частью более широкого соглашения: Германия рассчитывает на победу в канадском тендере на строительство подводных лодок в обмен на инвестиции в энергетику и добычу редкоземельных металлов.

Главным препятствием для сотрудничества сейчас является отсутствие необходимой инфраструктуры. Основные экспортные мощности Канады сосредоточены на западном побережье, тогда как на востоке, ближе к Европе, терминалов почти нет. Реализация проекта потребует строительства новых регазификационных заводов. Но и Оттава заинтересована в новых покупателях, чтобы уменьшить собственную экспортную зависимость от американского рынка.

