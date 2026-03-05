Кризис в Иране грозит ростом цен на электроэнергию в Европе и проблемами для промышленности - Reuters

Продолжительный кризис в Иране, который привел к остановке ключевых энергетических поставок и прекращению производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, вероятно, подтолкнет цены на электроэнергию в Европе к росту и ослабит конкурентоспособность промышленности, заявила генеральный директор норвежской энергетической компании Statkraft в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Атаки США и Израиля на Иран и удары Тегерана по арабским странам Персидского залива парализовали судоходство через Ормузский пролив.

Кризис вынудил прекратить производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, который обеспечивает 20% мировых поставок этого сверххолодного топлива.

Хотя это прежде всего гуманитарный кризис и геополитическая ситуация, конфликт имеет более широкие последствия, отметила Биргитте Рингстад Вартдал, генеральный директор Statkraft, во время презентации финансовых результатов за четвертый квартал.

"То, что происходит сейчас, может привести к периоду более высоких цен в Европе", - сказала Вартдал, подчеркнув, что газовые электростанции часто определяют цену на электроэнергию.

Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

Statkraft является крупнейшим производителем возобновляемой энергии в Европе и владеет четырьмя газовыми электростанциями в Германии.

Немецкий, французский и британский энергетические рынки особенно уязвимы к риску резкого роста цен на газ на 50% с начала конфликта 28 февраля, добавила она.

Европейская ориентировочная цена на электроэнергию на рынке Германии выросла примерно на 9% за этот период.

Длительное повышение цен станет вызовом для промышленной деятельности, предупредила Вартдал.

Мы также находимся в периоде, когда газовые хранилища в Европе имеют низкий уровень, но одновременно мы, к счастью, пережили худшую часть зимы, поэтому не беспокоимся о физической ситуации в следующие месяцы - добавила она.

Вартдал также отметила, что комбинация слабой гидрологической ситуации на юго-западе Норвегии из-за отсутствия снега, который мог бы позже заполнить гидроэлектростанции, и любое долгосрочное влияние на рынок газа могут также повлиять на цены в Норвегии.

