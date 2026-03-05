Кризис в Иране грозит ростом цен на электроэнергию в Европе и проблемами для промышленности - Reuters
Продолжающийся кризис в Иране, остановивший энергетические поставки и производство СПГ в Катаре, грозит ростом цен на электроэнергию в Европе. Это ослабит конкурентоспособность промышленности, заявляет генеральный директор Statkraft.
Продолжительный кризис в Иране, который привел к остановке ключевых энергетических поставок и прекращению производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, вероятно, подтолкнет цены на электроэнергию в Европе к росту и ослабит конкурентоспособность промышленности, заявила генеральный директор норвежской энергетической компании Statkraft в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Атаки США и Израиля на Иран и удары Тегерана по арабским странам Персидского залива парализовали судоходство через Ормузский пролив.
Кризис вынудил прекратить производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, который обеспечивает 20% мировых поставок этого сверххолодного топлива.
Хотя это прежде всего гуманитарный кризис и геополитическая ситуация, конфликт имеет более широкие последствия, отметила Биргитте Рингстад Вартдал, генеральный директор Statkraft, во время презентации финансовых результатов за четвертый квартал.
"То, что происходит сейчас, может привести к периоду более высоких цен в Европе", - сказала Вартдал, подчеркнув, что газовые электростанции часто определяют цену на электроэнергию.
Statkraft является крупнейшим производителем возобновляемой энергии в Европе и владеет четырьмя газовыми электростанциями в Германии.
Немецкий, французский и британский энергетические рынки особенно уязвимы к риску резкого роста цен на газ на 50% с начала конфликта 28 февраля, добавила она.
Европейская ориентировочная цена на электроэнергию на рынке Германии выросла примерно на 9% за этот период.
Длительное повышение цен станет вызовом для промышленной деятельности, предупредила Вартдал.
Мы также находимся в периоде, когда газовые хранилища в Европе имеют низкий уровень, но одновременно мы, к счастью, пережили худшую часть зимы, поэтому не беспокоимся о физической ситуации в следующие месяцы
Вартдал также отметила, что комбинация слабой гидрологической ситуации на юго-западе Норвегии из-за отсутствия снега, который мог бы позже заполнить гидроэлектростанции, и любое долгосрочное влияние на рынок газа могут также повлиять на цены в Норвегии.
