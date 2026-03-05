Криза в Ірані загрожує зростанням цін на електроенергію в Європі та проблемами для промисловості - Reuters

Тривала криза в Ірані, яка призвела до зупинки ключових енергетичних поставок і припинення виробництва зрідженого природного газу (LNG) у Катарі, ймовірно, підштовхне ціни на електроенергію в Європі до зростання та ослабить конкурентоспроможність промисловості, заявила генеральний директор норвезької енергетичної компанії Statkraft у четвер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Атаки США та Ізраїлю на Іран і удари Тегерана по арабських країнах Перської затоки паралізували судноплавство через Ормузьку протоку.

Криза змусила припинити виробництво зрідженого природного газу (LNG) у Катарі, який забезпечує 20% світових поставок цього надхолодного пального.

Хоча це перш за все гуманітарна криза та геополітична ситуація, конфлікт має ширші наслідки, зазначила Біргітте Рінгстад Вартдал, генеральний директор Statkraft, під час презентації фінансових результатів за четвертий квартал.

"Те, що відбувається зараз, може призвести до періоду вищих цін у Європі", - сказала Вартдал, підкресливши, що газові електростанції часто визначають ціну на електроенергію.

Катар зупинив виробництво скрапленого газу, відновлення займе тижні - Reuters

Statkraft є найбільшим виробником відновлювальної енергії в Європі та володіє чотирма газовими електростанціями в Німеччині.

Німецький, французький та британський енергетичні ринки особливо вразливі до ризику різкого зростання цін на газ на 50% з початку конфлікту 28 лютого, додала вона.

Європейська орієнтовна ціна на електроенергію на ринку Німеччини зросла приблизно на 9% за цей період.

Тривале підвищення цін стане викликом для промислової діяльності, попередила Вартдал.

Ми також перебуваємо в періоді, коли газові сховища в Європі мають низький рівень, але одночасно ми, на щастя, пережили найгіршу частину зими, тому не турбуємось про фізичну ситуацію в наступні місяці