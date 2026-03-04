$43.450.22
Катар зупинив виробництво скрапленого газу, відновлення займе тижні - Reuters

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Катар оголосив форс-мажор на експорт газу через американо-ізраїльську війну проти Ірану. Відновлення нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць, що призведе до дефіциту на світових ринках.

Катар зупинив виробництво скрапленого газу, відновлення займе тижні - Reuters

Катар у середу оголосив форс-мажор на експорт газу через американо-ізраїльську війну проти Ірану, при цьому джерела повідомляють, що для повернення до нормальних обсягів виробництва може знадобитися щонайменше місяць. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Це означає, що світові ринки газу зіткнуться з дефіцитом протягом кількох тижнів, навіть у малоймовірному випадку, якщо конфлікт завершиться сьогодні, адже Катар постачає 20% світового зрідженого природного газу (LNG)

- зазначає видання.

Державна енергетична компанія Qatar Energy (QE), яка призупинила видобуток газу цього тижня, у середу повністю зупинить його зрідження, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки не мають права спілкуватися з медіа.

За первинними оцінками регіону, QE не відновлюватиме роботу заводу щонайменше два тижні. Після ухвалення рішення про перезапуск ще два тижні знадобляться, щоб перевести газ у надохолоджене рідке паливо і вийти на повну потужність, додали джерела. Компанія не відповіла на запит щодо коментаря.

Катар забезпечує близько 20% світового експорту LNG, який проходить через Ормузьку протоку, де судноплавство практично зупинилося через війну США та Ізраїлю проти Ірану та іранські удари у відповідь.

Катар постачає газ до Європи та переважно азійських ринків: понад 80% клієнтів компанії знаходяться в Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Пакистані та інших країнах регіону.

Форс-мажор — це пункт контракту, який звільняє сторони від відповідальності у випадку, якщо невиконання зобов’язань із постачання сталося через обставини, що перебувають поза їхнім контролем.

QE уже почала контактувати з деякими клієнтами в Азії та Європі, але поки не повідомила, скільки триватиме зупинка, повідомили джерела Reuters.

Катару вистачить ракет-перехоплювачів для Patriot на чотири дні за нинішніх темпів використання - ЗМІ02.03.26, 20:17 • 8782 перегляди

Зупинка виробництва посилила конкуренцію між Атлантичним і Тихоокеанським басейнами за вантажі LNG, що підвищило ціни на газ у Європі та Азії, а також тарифи на перевезення LNG до багаторічних максимумів.

Як працює зупинка та перезапуск

Скорочення судноплавства в Ормузькій протоці унеможливило вивезення експортних вантажів з Катару, тому процес зрідження газу — який перетворює його на рідкий стан охолодженням приблизно до -162 градусів Цельсія — не може продовжуватися.

Хоча у QE є значні потужності для зберігання на заводі Ras Laffan — близько 760 тис. кубометрів, — цей буфер обмежений у контексті безперервного виробництва такого масштабу. При повному навантаженні резервуари заповнюються всього за 1,6 дня, зазначив Мехді Туїл, провідний фахівець з LNG і акціонер компанії Calypso Commodities, що розробляє AI-рішення для LNG.

Процес зупинки виконується поступово: спершу знижують виробництво до мінімуму, зупиняють подачу газу та остаточно знижують тиск у верхньопоточних установках, щоб захистити обладнання.

Для перезапуску найбільш критичним є охолодження — його виконують повільно, щоб уникнути термічного шоку. Усі лінії (trains) не можна запускати одночасно, їх потрібно включати послідовно, додав Туїл.

Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі03.03.26, 12:02 • 25943 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Енергетика
Опалення
Сутички
Укргазвидобування
Reuters
Індія
Південна Корея
Катар
Європа
Китай
Японія
Пакистан
Іран