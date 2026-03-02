Катару вистачить ракет-перехоплювачів для Patriot на чотири дні за нинішніх темпів використання - ЗМІ

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 13859 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
15:45 • 15237 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна

15:00 • 14150 перегляди
15:00 • 14150 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС

14:18 • 15683 перегляди
14:18 • 15683 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф

14:03 • 17441 перегляди
14:03 • 17441 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу

13:36 • 12696 перегляди
13:36 • 12696 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масово

13:33 • 13789 перегляди
Ексклюзив
13:33 • 13789 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців

2 березня, 12:02 • 15427 перегляди
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15427 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході

2 березня, 11:19 • 29756 перегляди
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29756 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні

2 березня, 11:00 • 16721 перегляди
2 березня, 11:00 • 16721 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 26806 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 28640 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14261 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12684 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21216 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 1726 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 13844 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 21451 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 28873 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 29753 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 6018 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 12829 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 14409 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76041 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 73614 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

Катару вистачить ракет-перехоплювачів для Patriot на чотири дні за нинішніх темпів використання - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання. Катар припинив виробництво ЗПГ після атаки іранського безпілотника, що спричинило зростання цін на газ.

Катару вистачить ракет-перехоплювачів для Patriot на чотири дні за нинішніх темпів використання - ЗМІ

Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання. Про це повідомляє Bloomberg News, передає УНН.

Деталі

Видання з посиланням на джерела відзначає, що Об'єднані Арабські Емірати та Катар приватно лобіюють союзників, щоб ті допомогли їм переконати президента Дональда Трампа вжити заходів щодо відступу, який би скоротив тривалість військових операцій США проти Ірану.

За словами джерел, країни прагнуть створити широку коаліцію для швидкого та дипломатичного завершення конфлікту, щоб запобігти регіональній ескалації та тривалому шоку цін на енергоносії. Вони говорили на умовах анонімності, обговорюючи питання, які не були оприлюднені.

Катарська оцінка, опублікована Bloomberg News, попереджає, що якщо судноплавні шляхи в регіоні залишаться серйозно порушеними до середини цього тижня, вони очікують більш значної реакції ринку на ціни на природний газ, ніж різке зростання в понеділок.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців02.03.26, 15:33 • 13789 переглядiв

Катар припинив виробництво зрідженого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після того, як він став мішенню атаки іранського безпілотника, що призвело до зростання цін на газ у Європі більш ніж на 50%.

За словами джерел, знайомих з цим питанням, ОАЕ та Катар приватно працюють над швидким покращенням своїх можливостей протиповітряної оборони.

ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар звернувся з проханням про допомогу у протидії атакам безпілотників, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети, додали джерела. Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання, згідно з внутрішнім аналізом, з яким ознайомилося Bloomberg News.

Зеленський готовий направити експертів зі знищення іранських безпілотників в обмін на перемир'я - ЗМІ02.03.26, 19:32 • 2026 переглядiв

Додамо

Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані останніми днями провели телефонні розмови з низкою європейських лідерів, включаючи Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції та Фрідріха Мерца з Німеччини.

Катар припинив виробництво зрідженого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після того, як він став мішенню атаки іранського безпілотника, що призвело до зростання цін на європейський газ більш ніж на 50%.

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Сутички
Bloomberg News
Кір Стармер
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Катар
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Іран