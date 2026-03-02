Катару вистачить ракет-перехоплювачів для Patriot на чотири дні за нинішніх темпів використання - ЗМІ

Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання. Про це повідомляє Bloomberg News, передає УНН.

Деталі

Видання з посиланням на джерела відзначає, що Об'єднані Арабські Емірати та Катар приватно лобіюють союзників, щоб ті допомогли їм переконати президента Дональда Трампа вжити заходів щодо відступу, який би скоротив тривалість військових операцій США проти Ірану.

За словами джерел, країни прагнуть створити широку коаліцію для швидкого та дипломатичного завершення конфлікту, щоб запобігти регіональній ескалації та тривалому шоку цін на енергоносії. Вони говорили на умовах анонімності, обговорюючи питання, які не були оприлюднені.

Катарська оцінка, опублікована Bloomberg News, попереджає, що якщо судноплавні шляхи в регіоні залишаться серйозно порушеними до середини цього тижня, вони очікують більш значної реакції ринку на ціни на природний газ, ніж різке зростання в понеділок.

Катар припинив виробництво зрідженого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після того, як він став мішенню атаки іранського безпілотника, що призвело до зростання цін на газ у Європі більш ніж на 50%.

За словами джерел, знайомих з цим питанням, ОАЕ та Катар приватно працюють над швидким покращенням своїх можливостей протиповітряної оборони.

ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар звернувся з проханням про допомогу у протидії атакам безпілотників, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети, додали джерела. Запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання, згідно з внутрішнім аналізом, з яким ознайомилося Bloomberg News.

Додамо

Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані останніми днями провели телефонні розмови з низкою європейських лідерів, включаючи Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції та Фрідріха Мерца з Німеччини.

