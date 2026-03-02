Зеленський готовий направити експертів зі знищення іранських безпілотників в обмін на перемир'я - ЗМІ

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 10536 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 11501 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 11136 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 12991 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 15105 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 11860 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 13134 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 15189 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 28021 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16561 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
71%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 24774 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 25077 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 12172 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 10844 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 17591 перегляди
Публікації
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 10536 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 17815 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 25285 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 28021 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 137883 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 4136 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 10960 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 12328 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 75122 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 72695 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

Зеленський готовий направити експертів зі знищення іранських безпілотників в обмін на перемир'я - ЗМІ

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу експертів зі збивання іранських безпілотників. Це станеться, якщо лідери цих країн переконають володимира путіна погодитися на місячне перемир'я у війні проти України.

Зеленський готовий направити експертів зі знищення іранських безпілотників в обмін на перемир'я - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський запропонував направити своїх найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають володимира путіна погодитися на місячне перемир'я у війні росії проти України, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Чотири роки повномасштабного вторгнення росії дозволили Києву розвинути унікальний досвід перехоплення безпілотників, багато з яких – "шахеди" іранського виробництва, що зараз розгортаються проти таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Саудівська Аравія, заявив Президент України.

"Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові стосунки з росіянами", – сказав Зеленський Bloomberg News телефоном з Києва. "Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню".

Як тільки перемир'я буде укладено, "ми надішлемо наших найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів до країн Близького Сходу", сказав він. Припинення вогню також може бути оголошено на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення".

Зеленський зробив свою пропозицію після того, як міста по всьому Близькому Сходу, включаючи Дубай, стали мішенню для іранських безпілотників та ракетних обстрілів минулими вихідними, оскільки Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, в результаті яких загинули Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці.

Напряму Україну ніхто не просив долучитись до збиття дронів у Перській затоці - Зеленський02.03.26, 15:13 • 3270 переглядiв

Додамо

Видання зауважує, що росія неодноразово відхиляла заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні в минулому, оскільки Вашингтон намагався бути посередником в укладенні мирної угоди, і незрозуміло, чому путін погодився б на це зараз.

У понеділок російський президент провів серію телефонних розмов з лідерами країн Перської затоки, які постраждали від іранських атак, включаючи Бахрейн, ОАЕ та Катар. Речник кремля дмитро пєсков повідомив журналістам, що москва також "перебуває в постійному контакті з іранським керівництвом".

"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають добрі відносини, перш за все економічні, з путіним", – сказав Зеленський. "Ми можемо допомогти Ізраїлю таким самим чином".

Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна02.03.26, 17:45 • 11493 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Володимир Путін
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дубай
Шахед-136
Дональд Трамп
Тегеран
Саудівська Аравія
Катар
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ