Зеленський готовий направити експертів зі знищення іранських безпілотників в обмін на перемир'я - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запропонував направити своїх найкращих експертів зі збивання іранських безпілотників на Близький Схід, якщо лідери цих країн переконають володимира путіна погодитися на місячне перемир'я у війні росії проти України, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Чотири роки повномасштабного вторгнення росії дозволили Києву розвинути унікальний досвід перехоплення безпілотників, багато з яких – "шахеди" іранського виробництва, що зараз розгортаються проти таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Саудівська Аравія, заявив Президент України.
"Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові стосунки з росіянами", – сказав Зеленський Bloomberg News телефоном з Києва. "Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню".
Як тільки перемир'я буде укладено, "ми надішлемо наших найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів до країн Близького Сходу", сказав він. Припинення вогню також може бути оголошено на два місяці або два тижні, "щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення".
Зеленський зробив свою пропозицію після того, як міста по всьому Близькому Сходу, включаючи Дубай, стали мішенню для іранських безпілотників та ракетних обстрілів минулими вихідними, оскільки Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, в результаті яких загинули Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці.
Додамо
Видання зауважує, що росія неодноразово відхиляла заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні в минулому, оскільки Вашингтон намагався бути посередником в укладенні мирної угоди, і незрозуміло, чому путін погодився б на це зараз.
У понеділок російський президент провів серію телефонних розмов з лідерами країн Перської затоки, які постраждали від іранських атак, включаючи Бахрейн, ОАЕ та Катар. Речник кремля дмитро пєсков повідомив журналістам, що москва також "перебуває в постійному контакті з іранським керівництвом".
"Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають добрі відносини, перш за все економічні, з путіним", – сказав Зеленський. "Ми можемо допомогти Ізраїлю таким самим чином".
