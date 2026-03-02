$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 10561 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 11536 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 11164 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 13011 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 15125 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 11868 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 13141 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 15191 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 28029 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16562 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Зеленский готов направить экспертов по уничтожению иранских беспилотников в обмен на перемирие - СМИ

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока экспертов по сбиванию иранских беспилотников. Это произойдет, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне против Украины.

Зеленский готов направить экспертов по уничтожению иранских беспилотников в обмен на перемирие - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить своих лучших экспертов по сбиванию иранских беспилотников на Ближний Восток, если лидеры этих стран убедят владимира путина согласиться на месячное перемирие в войне россии против Украины, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Четыре года полномасштабного вторжения россии позволили Киеву развить уникальный опыт перехвата беспилотников, многие из которых – "шахеды" иранского производства, которые сейчас развертываются против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия, заявил Президент Украины.

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами", – сказал Зеленский Bloomberg News по телефону из Киева. "Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня".

Как только перемирие будет заключено, "мы отправим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока", сказал он. Прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".

Зеленский сделал свое предложение после того, как города по всему Ближнему Востоку, включая Дубай, стали мишенью для иранских беспилотников и ракетных обстрелов в минувшие выходные, поскольку Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.

Напрямую Украину никто не просил присоединиться к сбитию дронов в Персидском заливе - Зеленский02.03.26, 15:13 • 3274 просмотра

Добавим

Издание отмечает, что россия неоднократно отклоняла призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине в прошлом, поскольку Вашингтон пытался быть посредником в заключении мирного соглашения, и непонятно, почему путин согласился бы на это сейчас.

В понедельник российский президент провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, пострадавших от иранских атак, включая Бахрейн, ОАЭ и Катар. Представитель кремля дмитрий песков сообщил журналистам, что москва также "находится в постоянном контакте с иранским руководством".

"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с путиным", – сказал Зеленский. "Мы можем помочь Израилю таким же образом".

Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина02.03.26, 17:45 • 11523 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
