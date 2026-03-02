Зеленский готов направить экспертов по уничтожению иранских беспилотников в обмен на перемирие - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока экспертов по сбиванию иранских беспилотников. Это произойдет, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне против Украины.
Четыре года полномасштабного вторжения россии позволили Киеву развить уникальный опыт перехвата беспилотников, многие из которых – "шахеды" иранского производства, которые сейчас развертываются против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия, заявил Президент Украины.
"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами", – сказал Зеленский Bloomberg News по телефону из Киева. "Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня".
Как только перемирие будет заключено, "мы отправим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока", сказал он. Прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".
Зеленский сделал свое предложение после того, как города по всему Ближнему Востоку, включая Дубай, стали мишенью для иранских беспилотников и ракетных обстрелов в минувшие выходные, поскольку Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.
Издание отмечает, что россия неоднократно отклоняла призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине в прошлом, поскольку Вашингтон пытался быть посредником в заключении мирного соглашения, и непонятно, почему путин согласился бы на это сейчас.
В понедельник российский президент провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, пострадавших от иранских атак, включая Бахрейн, ОАЭ и Катар. Представитель кремля дмитрий песков сообщил журналистам, что москва также "находится в постоянном контакте с иранским руководством".
"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с путиным", – сказал Зеленский. "Мы можем помочь Израилю таким же образом".
