Напрямую Украину никто не просил присоединиться к сбитию дронов в Персидском заливе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны-партнеры напрямую не делали Украине прямых запросов о привлечении украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе, передает УНН.

Напрямую никаких запросов я не получал. Ни от Британии… ни от одного из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока… Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова делиться собственным опытом по сбиванию "шахедов".

Мы готовы делиться этой информацией. Пусть к нам приезжают наши партнеры. В начале этой войны мы отправляли наших ребят в ближние страны, в страны, где у нас добрососедские отношения, они учились в Германии, Британии, США. И поэтому когда к нам обращаются эти страны, страны, которые являются нашими партнерами, мы открыты к тому, чтобы делиться нашим опытом и технологиями - добавил Президент.

Напомним

Великобритания попросила Украину привлечь экспертов, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны.