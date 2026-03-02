Напряму Україну ніхто не просив долучитись до збиття дронів у Перській затоці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-партнери напряму не робили Україні прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці, передає УНН.

Напряму ніяких запитів я не отримував. Ні від Британії… від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу… Я ні з ким не розмовляв про це, тому немає про що і говорити далі

За його словами, Україна готова ділитися власним досвідом щодо збиття "шахедів".

Ми готові ділитися цією інформацією. Нехай до нас приїжджають наші партнери. На початку цієї війни ми відправляли наших хлопців в ближні країни, в країни, де в нас добросусідські відносини, вони навчалися в Німеччині, Британії, США. І тому коли до нас звертаються ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті до того, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями