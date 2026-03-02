$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 5198 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 13585 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 11110 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 36340 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69609 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64845 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69131 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75746 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75668 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 79036 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Напряму Україну ніхто не просив долучитись до збиття дронів у Перській затоці - Зеленський

Київ • УНН

 316 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не отримувала прямих запитів від партнерів про залучення експертів для збиття іранських дронів у Перській затоці. Україна готова ділитися досвідом та технологіями зі збиття "шахедів" з країнами-партнерами.

Напряму Україну ніхто не просив долучитись до збиття дронів у Перській затоці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-партнери напряму не робили Україні прямих запитів про залучення українських експертів до збиття іранських дронів у Перській затоці, передає УНН

Напряму ніяких запитів я не отримував. Ні від Британії… від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу… Я ні з ким не розмовляв про це, тому немає про що і говорити далі 

- сказав Зеленський. 

За його словами, Україна готова ділитися власним досвідом щодо збиття "шахедів". 

Ми готові ділитися цією інформацією. Нехай до нас приїжджають наші партнери. На початку цієї війни ми відправляли наших хлопців в ближні країни, в країни, де в нас добросусідські відносини, вони навчалися в Німеччині, Британії, США. І тому коли до нас звертаються ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті до того, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Велика Британія попросила Україну залучити експертів, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна