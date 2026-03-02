Катару хватит ракет-перехватчиков для Patriot на четыре дня при нынешних темпах использования - СМИ

Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования. Об этом сообщает Bloomberg News, передает УНН.

Детали

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке лоббируют союзников, чтобы те помогли им убедить президента Дональда Трампа принять меры по отступлению, которое сократило бы продолжительность военных операций США против Ирана.

По словам источников, страны стремятся создать широкую коалицию для быстрого и дипломатического завершения конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и длительный шок цен на энергоносители. Они говорили на условиях анонимности, обсуждая вопросы, которые не были обнародованы.

Катарская оценка, опубликованная Bloomberg News, предупреждает, что если судоходные пути в регионе останутся серьезно нарушенными до середины этой недели, они ожидают более значительной реакции рынка на цены на природный газ, чем резкий рост в понедельник.

Катар прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте после того, как он стал мишенью атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на газ в Европе более чем на 50%.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, ОАЭ и Катар в частном порядке работают над быстрым улучшением своих возможностей противовоздушной обороны.

ОАЭ обратились к своим союзникам с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны средней дальности, тогда как Катар обратился с просьбой о помощи в противодействии атакам беспилотников, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты, добавили источники. Запасов ракет-перехватчиков Patriot у Катара хватит на четыре дня при нынешних темпах использования, согласно внутреннему анализу, с которым ознакомилось Bloomberg News.

Добавим

Президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в последние дни провели телефонные разговоры с рядом европейских лидеров, включая Кира Стармера из Великобритании, Эммануэля Макрона из Франции и Фридриха Мерца из Германии.

