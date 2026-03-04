Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 11184 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 20475 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 17760 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 24073 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 51193 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78003 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65412 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67819 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62149 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35068 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 25223 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 25156 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 25760 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 25845 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 17308 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 7730 просмотра
Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Катар объявил форс-мажор на экспорт газа из-за американо-израильской войны против Ирана. Восстановление нормальных объемов производства может занять не менее месяца, что приведет к дефициту на мировых рынках.

Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

Катар в среду объявил форс-мажор по экспорту газа из-за американо-израильской войны против Ирана, при этом источники сообщают, что для возвращения к нормальным объемам производства может потребоваться не менее месяца. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Это означает, что мировые рынки газа столкнутся с дефицитом в течение нескольких недель, даже в маловероятном случае, если конфликт завершится сегодня, ведь Катар поставляет 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ)

- отмечает издание.

Государственная энергетическая компания Qatar Energy (QE), которая приостановила добычу газа на этой неделе, в среду полностью остановит его сжижение, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Они попросили не называть их имен, поскольку не имеют права общаться с медиа.

По первичным оценкам региона, QE не будет возобновлять работу завода по меньшей мере две недели. После принятия решения о перезапуске еще две недели понадобятся, чтобы перевести газ в переохлажденное жидкое топливо и выйти на полную мощность, добавили источники. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Катар обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ, который проходит через Ормузский пролив, где судоходство практически остановилось из-за войны США и Израиля против Ирана и иранских ответных ударов.

Катар поставляет газ в Европу и преимущественно азиатские рынки: более 80% клиентов компании находятся в Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Пакистане и других странах региона.

Форс-мажор — это пункт контракта, который освобождает стороны от ответственности в случае, если невыполнение обязательств по поставке произошло из-за обстоятельств, находящихся вне их контроля.

QE уже начала контактировать с некоторыми клиентами в Азии и Европе, но пока не сообщила, сколько продлится остановка, сообщили источники Reuters.

Катару хватит ракет-перехватчиков для Patriot на четыре дня при нынешних темпах использования - СМИ02.03.26, 20:17 • 8784 просмотра

Остановка производства усилила конкуренцию между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами за грузы СПГ, что повысило цены на газ в Европе и Азии, а также тарифы на перевозку СПГ до многолетних максимумов.

Как работает остановка и перезапуск

Сокращение судоходства в Ормузском проливе сделало невозможным вывоз экспортных грузов из Катара, поэтому процесс сжижения газа — который превращает его в жидкое состояние охлаждением примерно до -162 градусов Цельсия — не может продолжаться.

Хотя у QE есть значительные мощности для хранения на заводе Ras Laffan — около 760 тыс. кубометров, — этот буфер ограничен в контексте непрерывного производства такого масштаба. При полной нагрузке резервуары заполняются всего за 1,6 дня, отметил Мехди Туил, ведущий специалист по СПГ и акционер компании Calypso Commodities, разрабатывающей AI-решения для СПГ.

Процесс остановки выполняется постепенно: сначала снижают производство до минимума, останавливают подачу газа и окончательно снижают давление в верхнепоточных установках, чтобы защитить оборудование.

Для перезапуска наиболее критичным является охлаждение — его выполняют медленно, чтобы избежать термического шока. Все линии (trains) нельзя запускать одновременно, их нужно включать последовательно, добавил Туил.

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре03.03.26, 12:02 • 25961 просмотр

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
