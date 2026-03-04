Катар остановил производство сжиженного газа, восстановление займет недели - Reuters

Катар в среду объявил форс-мажор по экспорту газа из-за американо-израильской войны против Ирана, при этом источники сообщают, что для возвращения к нормальным объемам производства может потребоваться не менее месяца. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Это означает, что мировые рынки газа столкнутся с дефицитом в течение нескольких недель, даже в маловероятном случае, если конфликт завершится сегодня, ведь Катар поставляет 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ) - отмечает издание.

Государственная энергетическая компания Qatar Energy (QE), которая приостановила добычу газа на этой неделе, в среду полностью остановит его сжижение, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Они попросили не называть их имен, поскольку не имеют права общаться с медиа.

По первичным оценкам региона, QE не будет возобновлять работу завода по меньшей мере две недели. После принятия решения о перезапуске еще две недели понадобятся, чтобы перевести газ в переохлажденное жидкое топливо и выйти на полную мощность, добавили источники. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Катар обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ, который проходит через Ормузский пролив, где судоходство практически остановилось из-за войны США и Израиля против Ирана и иранских ответных ударов.

Катар поставляет газ в Европу и преимущественно азиатские рынки: более 80% клиентов компании находятся в Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Пакистане и других странах региона.

Форс-мажор — это пункт контракта, который освобождает стороны от ответственности в случае, если невыполнение обязательств по поставке произошло из-за обстоятельств, находящихся вне их контроля.

QE уже начала контактировать с некоторыми клиентами в Азии и Европе, но пока не сообщила, сколько продлится остановка, сообщили источники Reuters.

Остановка производства усилила конкуренцию между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами за грузы СПГ, что повысило цены на газ в Европе и Азии, а также тарифы на перевозку СПГ до многолетних максимумов.

Как работает остановка и перезапуск

Сокращение судоходства в Ормузском проливе сделало невозможным вывоз экспортных грузов из Катара, поэтому процесс сжижения газа — который превращает его в жидкое состояние охлаждением примерно до -162 градусов Цельсия — не может продолжаться.

Хотя у QE есть значительные мощности для хранения на заводе Ras Laffan — около 760 тыс. кубометров, — этот буфер ограничен в контексте непрерывного производства такого масштаба. При полной нагрузке резервуары заполняются всего за 1,6 дня, отметил Мехди Туил, ведущий специалист по СПГ и акционер компании Calypso Commodities, разрабатывающей AI-решения для СПГ.

Процесс остановки выполняется постепенно: сначала снижают производство до минимума, останавливают подачу газа и окончательно снижают давление в верхнепоточных установках, чтобы защитить оборудование.

Для перезапуска наиболее критичным является охлаждение — его выполняют медленно, чтобы избежать термического шока. Все линии (trains) нельзя запускать одновременно, их нужно включать последовательно, добавил Туил.

