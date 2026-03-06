$43.720.26
Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Радники Трампа розробили план протидії зростанню цін на енергоносії через війну з Іраном. Він включає державні страхові гарантії для танкерів та військово-морський ескорт.

Адміністрація Трампа розглядає екстрені заходи для стабілізації цін на нафту через війну з Іраном

Радники президента США Дональда Трампа розробили комплексний план протидії різкому зростанню вартості енергоносіїв, що виникло на тлі масштабних бойових дій на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Керівник енергетичної ради Білого дому Дуг Бургум заявив, що уряд готовий задіяти як негайні механізми впливу на ринок, так і довгострокові стратегічні інструменти. Ключові ініціативи включають надання державних страхових гарантій для танкерів та організацію військово-морського ескорту в Ормузькій протоці, щоб забезпечити безперебійне постачання сировини союзникам. Попри те, що США залишаються найбільшим виробником нафти у світі, адміністрація не виключає безпрецедентного втручання Міністерства фінансів у ф’ючерсну торгівлю для приборкання спекуляцій.

Стратегічне страхування та військовий супровід вантажів

Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) спільно з Міністерством фінансів завершує роботу над програмою страхування суден від воєнних ризиків за пільговими цінами. Цей крок покликаний повернути впевненість приватним перевізникам, які почали масово уникати транзиту через Перську затоку після низки атак на танкери.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ05.03.26, 21:35 • 3992 перегляди

Паралельно з цим ВМС США готуються до розгортання конвоїв, які супроводжуватимуть комерційні судна через критично важливі водні артерії, демонструючи готовність Вашингтона використовувати військову міць для захисту світових енергетичних маршрутів.

Все розглядається. У нас, як у федерального уряду, є можливість втрутитися та встановити, я б сказав, певну нормальність

– заявив Дуг Бургум під час інтерв’ю у четвер.

Використання резервів та ринкові інтервенції

Окрім логістичних заходів, Білий дім обговорює можливість масштабного викиду нафти зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) у координації з партнерами по МЕА.

США можуть взяти на себе певний ризик, щоб забезпечити належне постачання наших союзників у світі, і ми єдині, хто може це зробити, тому що у нас є фінансова та військово–морська міць, щоб це сталося

– підкреслив Бургум.

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США06.03.26, 00:16 • 2046 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Міністерство фінансів США
Військово-морські сили США
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп