Администрация Трампа рассматривает экстренные меры по стабилизации цен на нефть из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Советники Трампа разработали план противодействия росту цен на энергоносители из-за войны с Ираном. Он включает государственные страховые гарантии для танкеров и военно-морской эскорт.

Администрация Трампа рассматривает экстренные меры по стабилизации цен на нефть из-за войны с Ираном

Советники президента США Дональда Трампа разработали комплексный план противодействия резкому росту стоимости энергоносителей, возникшему на фоне масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Руководитель энергетического совета Белого дома Дуг Бургум заявил, что правительство готово задействовать как немедленные механизмы влияния на рынок, так и долгосрочные стратегические инструменты. Ключевые инициативы включают предоставление государственных страховых гарантий для танкеров и организацию военно-морского эскорта в Ормузском проливе, чтобы обеспечить бесперебойные поставки сырья союзникам. Несмотря на то, что США остаются крупнейшим производителем нефти в мире, администрация не исключает беспрецедентного вмешательства Министерства финансов в фьючерсную торговлю для обуздания спекуляций.

Стратегическое страхование и военное сопровождение грузов

Международная корпорация по финансированию развития США (DFC) совместно с Министерством финансов завершает работу над программой страхования судов от военных рисков по льготным ценам. Этот шаг призван вернуть уверенность частным перевозчикам, которые начали массово избегать транзита через Персидский залив после ряда атак на танкеры.

Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ05.03.26, 21:35 • 4102 просмотра

Параллельно с этим ВМС США готовятся к развертыванию конвоев, которые будут сопровождать коммерческие суда через критически важные водные артерии, демонстрируя готовность Вашингтона использовать военную мощь для защиты мировых энергетических маршрутов.

Все рассматривается. У нас, как у федерального правительства, есть возможность вмешаться и установить, я бы сказал, определенную нормальность

– заявил Дуг Бургум во время интервью в четверг.

Использование резервов и рыночные интервенции

Помимо логистических мер, Белый дом обсуждает возможность масштабного выброса нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR) в координации с партнерами по МЭА.

США могут взять на себя определенный риск, чтобы обеспечить надлежащие поставки наших союзников в мире, и мы единственные, кто может это сделать, потому что у нас есть финансовая и военно-морская мощь, чтобы это произошло

– подчеркнул Бургум.

Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США06.03.26, 00:16 • 2592 просмотра

Степан Гафтко

