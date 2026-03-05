В Ірані заявили, що готові протистояти будь-якому наземному вторгненню США і не бачать причин для переговорів

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 7020 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 11554 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 33550 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 64171 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 41926 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 39670 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 63327 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 24886 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48286 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 78515 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
55%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 72588 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 30318 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 46060 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 44790 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 17603 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 17817 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 46291 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 63328 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 72805 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 74562 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Олег Кіпер
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Катар
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 3100 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 8962 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 30501 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 40196 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 55353 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

В Ірані заявили, що готові протистояти будь-якому наземному вторгненню США і не бачать причин для переговорів

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану заявив про готовність країни протистояти будь-якому наземному вторгненню США. Іран не просить про припинення вогню та не бачить причин для переговорів.

В Ірані заявили, що готові протистояти будь-якому наземному вторгненню США і не бачать причин для переговорів

Іран "чекає" і готовий протистояти будь-якому наземному вторгненню американських військових. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає УНН із посиланням на CNN.

Ми впевнені, що зможемо протистояти їм, і це стане для них великою катастрофою 

- сказав він в інтерв'ю NBC News.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що його країна винесла уроки з попередніх конфліктів і тепер має більш боєздатні сили, здатні протистояти американським військам у разі вторгнення.

У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"04.03.26, 21:03 • 8848 переглядiв

Коли я сказав, що ми чекаємо на них, це не означало, що ми чекаємо на продовження війни. Ні, але ми підготувалися до протистояння будь-якому сценарію, будь-якої можливості, і ми знаємо, що можемо це впоратися 

— сказав він.

Він заявив, що Іран не просить про припинення вогню та не бачить причин для переговорів із США.

Ми вели з ними переговори двічі, і щоразу вони атакували нас у середині переговорів. Тому з нашого боку немає прохання про припинення вогню і з нашого боку немає прохання про переговори зі США 

— сказав він.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 3186 переглядiв

Арагчі наполягав на тому, що США "провалилися" у досягненні швидкої перемоги та зміні режиму в Ірані, незважаючи на те, що минулого тижня внаслідок американо-ізраїльського удару було вбито верховного лідера аятола Алі Хаменеї.

Система працює. Командирів було замінено, і верховного лідера незабаром буде замінено 

— сказав він.

Додамо

Раніше у США заявили, що не планують відправляти свої війська до Ірану "нині", але не виключили цей варіант повністю. Численні джерела повідомили CNN, що ЦРУ працює над озброєнням курдських сил з метою розпалювання народного повстання в Ірані.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14777 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Сполучені Штати Америки
Іран