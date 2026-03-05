В Ірані заявили, що готові протистояти будь-якому наземному вторгненню США і не бачать причин для переговорів

Іран "чекає" і готовий протистояти будь-якому наземному вторгненню американських військових. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає УНН із посиланням на CNN.

Ми впевнені, що зможемо протистояти їм, і це стане для них великою катастрофою - сказав він в інтерв'ю NBC News.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що його країна винесла уроки з попередніх конфліктів і тепер має більш боєздатні сили, здатні протистояти американським військам у разі вторгнення.

Коли я сказав, що ми чекаємо на них, це не означало, що ми чекаємо на продовження війни. Ні, але ми підготувалися до протистояння будь-якому сценарію, будь-якої можливості, і ми знаємо, що можемо це впоратися — сказав він.

Він заявив, що Іран не просить про припинення вогню та не бачить причин для переговорів із США.

Ми вели з ними переговори двічі, і щоразу вони атакували нас у середині переговорів. Тому з нашого боку немає прохання про припинення вогню і з нашого боку немає прохання про переговори зі США — сказав він.

Арагчі наполягав на тому, що США "провалилися" у досягненні швидкої перемоги та зміні режиму в Ірані, незважаючи на те, що минулого тижня внаслідок американо-ізраїльського удару було вбито верховного лідера аятола Алі Хаменеї.

Система працює. Командирів було замінено, і верховного лідера незабаром буде замінено — сказав він.

Додамо

Раніше у США заявили, що не планують відправляти свої війська до Ірану "нині", але не виключили цей варіант повністю. Численні джерела повідомили CNN, що ЦРУ працює над озброєнням курдських сил з метою розпалювання народного повстання в Ірані.

