В Иране заявили, что готовы противостоять любому наземному вторжению США и не видят причин для переговоров

Иран "ждет" и готов противостоять любому наземному вторжению американских военных. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает УНН со ссылкой на CNN.

Мы уверены, что сможем противостоять им, и это станет для них большой катастрофой - сказал он в интервью NBC News.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна извлекла уроки из предыдущих конфликтов и теперь имеет более боеспособные силы, способные противостоять американским войскам в случае вторжения.

В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"

Когда я сказал, что мы ждем их, это не означало, что мы ждем продолжения войны. Нет, но мы подготовились к противостоянию любому сценарию, любой возможности, и мы знаем, что можем с этим справиться — сказал он.

Он заявил, что Иран не просит о прекращении огня и не видит причин для переговоров с США.

Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в середине переговоров. Поэтому с нашей стороны нет просьбы о прекращении огня и с нашей стороны нет просьбы о переговорах с США — сказал он.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"

Арагчи настаивал на том, что США "провалились" в достижении быстрой победы и смене режима в Иране, несмотря на то, что на прошлой неделе в результате американо-израильского удара был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Система работает. Командиры были заменены, и верховный лидер вскоре будет заменен — сказал он.

Добавим

Ранее в США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Иран "сейчас", но не исключили этот вариант полностью. Многочисленные источники сообщили CNN, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп