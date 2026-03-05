$43.720.26
В Иране заявили, что готовы противостоять любому наземному вторжению США и не видят причин для переговоров

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности страны противостоять любому наземному вторжению США. Иран не просит о прекращении огня и не видит причин для переговоров.

В Иране заявили, что готовы противостоять любому наземному вторжению США и не видят причин для переговоров

Иран "ждет" и готов противостоять любому наземному вторжению американских военных. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает УНН со ссылкой на CNN.

Мы уверены, что сможем противостоять им, и это станет для них большой катастрофой 

- сказал он в интервью NBC News.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна извлекла уроки из предыдущих конфликтов и теперь имеет более боеспособные силы, способные противостоять американским войскам в случае вторжения.

Когда я сказал, что мы ждем их, это не означало, что мы ждем продолжения войны. Нет, но мы подготовились к противостоянию любому сценарию, любой возможности, и мы знаем, что можем с этим справиться 

— сказал он.

Он заявил, что Иран не просит о прекращении огня и не видит причин для переговоров с США.

Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в середине переговоров. Поэтому с нашей стороны нет просьбы о прекращении огня и с нашей стороны нет просьбы о переговорах с США 

— сказал он.

Арагчи настаивал на том, что США "провалились" в достижении быстрой победы и смене режима в Иране, несмотря на то, что на прошлой неделе в результате американо-израильского удара был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Система работает. Командиры были заменены, и верховный лидер вскоре будет заменен 

— сказал он.

Добавим

Ранее в США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Иран "сейчас", но не исключили этот вариант полностью. Многочисленные источники сообщили CNN, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Соединённые Штаты
Иран