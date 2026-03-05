$43.720.26
Європейські країни посилюють оборону Кіпру після атаки дрона - що пообіцяли Італія, Іспанія та Франція і що каже НАТО

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

Європейські країни працюють над зміцненням оборони Кіпру після атаки безпілотника на британську авіабазу. Франція, Італія та Греція координуватимуть розгортання військових сил на Кіпрі та у Східному Середземномор'ї.

Європейські країни посилюють оборону Кіпру після атаки дрона - що пообіцяли Італія, Іспанія та Франція і що каже НАТО

Європейські країни працюють разом над зміцненням оборони Кіпру після того, як у понеділок британська авіабаза на середземноморському острові зазнала атаки безпілотника, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Франція перервала розгортання своєї ударної авіаносної групи в Балтійському морі для відповіді на іранську бомбардувальну кампанію, причому французьким літакам вже приписують збиття безпілотників для захисту союзників у Перській затоці, і в четвер джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона, повідомило CNN, що країна "також координуватиме дії з Італією та Грецією щодо зміцнення оборони на Кіпрі, який постраждав від атаки безпілотника".

AP зазначає, що Франція, Італія та Греція домовилися координувати розгортання військових сил на Кіпрі та у Східному Середземномор'ї.

За словами французького дипломата, три країни співпрацюватимуть для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі. 

Про це рішення було оголошено у четвер після того, як президент Франції Еммануель Макрон зателефонував прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні та прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу. 

Зазначивши, що Суецький канал і Червоне море перебувають під тиском, Макрон заявив раніше цього тижня, що Франція бере на себе ініціативу щодо створення коаліції, щоб об'єднати необхідні засоби, "включаючи військові", для відновлення та забезпечення безпеки руху транспорту цими морськими шляхами.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозето, пише CNN, підтвердив участь своєї країни, заявивши: "Ми маємо переоцінити наші ресурси в регіоні та відповісти на прохання дружніх країн, які перебувають у скрутному становищі".

Також Італія планує надіслати допомогу з протиповітряної оборони країнам Перської затоки у зв'язку з іранськими авіаударами, про що, як зазначає CNN, заявила прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні у четвер.

"Як і Велика Британія, Франція та Німеччина, Італія має намір надіслати допомогу країнам Перської затоки, зокрема в галузі оборони, і зокрема протиповітряної оборони", – сказала Мелоні радіостанції RTL 102.5.

"Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні проживають десятки тисяч італійців, і там розгорнуто близько 2000 італійських військовослужбовців – людей, яких ми хочемо і повинні захищати", – додала вона.

AP також вказує, що у четвер Італія також посилила свої національні системи протиповітряної оборони та заявила, що надішле військово-морську підтримку Кіпру, а також системи протиракетної та протидронної оборони країнам Перської затоки, які зазнали ударів у відповідь з боку Ірану.

Сполучені Штати ще не просили використовувати жодну з американських баз в Італії для логістичних чи інших операцій у війні проти Тегерана. Але якщо це станеться, уряд повідомить парламент, заявила Мелоні.

Франція тим часом дозволила американським небойовим літакам використовувати авіабазу на материковій частині Франції з "повною гарантією", що ці літаки "жодним чином не братимуть участі в операціях США в Ірані", лише для захисту регіональних партнерів, повідомив CNN у четвер речник Збройних сил Франції.

Літакам небойової підтримки дозволили використовувати авіабазу Істр за межами Марселя на півдні Франції. Речник додав, що це "звичайна процедура" в межах НАТО.

Франція не дозволила американським літакам використовувати авіабази країни в регіоні Близького Сходу.

"Як і інші союзники США в Європі, Франція зіткнулася з важким вибором щодо того, наскільки глибоко втручатися в конфлікт. Президент Еммануель Макрон заявив, що американо-ізраїльські атаки були "здійснені поза рамками міжнародного права", водночас звинувативши Іран у подальшій ескалації", - вказує видання.

Іспанія направляє свій фрегат "Cristóbal Colón" ("Крістобаль Колон") на Кіпр у межах спільного розгортання з французьким авіаносцем "Charles de Gaulle" ("Шарль де Голль") та кораблями грецького військово-морського флоту, ідеться у заяві міністерства оборони країни, опублікованій у четвер.

Фрегат "Cristóbal Colón" - "найбільш технологічно просунутий фрегат Іспанії", заявило міністерство, додавши, що його розгортання демонструє "прихильність країни до захисту ЄС та її східного кордону".

Як вказує The Telegraph, Іспанія розгорне військовий корабель на Кіпрі більш ніж за тиждень до прибуття британського HMS Dragon. Фрегат "Cristóbal Colón", пише видання, досягне острова приблизно 10 березня, можливо, більш ніж за тиждень до HMS Dragon. Британський корабель все ще знаходиться в Портсмуті, і представники британського оборонного відомства, як зазначається, визнали, що він може не досягти території протягом двох тижнів.

Лівий уряд Іспанії раніше зазнав сильного тиску за відмову дозволити США використовувати свої бази проти Тегерана. Цей крок розлютив президента США Дональда Трампа, який пригрозив припинити всю торгівлю з країною у відповідь.

Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico05.03.26, 09:59 • 5070 переглядiв

Тим часом Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер високо оцінив рішення президента США Дональда Трампа завдати ударів по Ірану, але відкинув будь-які припущення про участь альянсу НАТО в конфлікті.

"Ми підтримуємо президента в усуненні цієї спроможності", – сказав Рютте, маючи на увазі військову ціль США щодо знищення програми балістичних ракет іранського режиму. "Ми повинні бути впевнені, що Іран, ця республіка, більше не зможе становити смертельну загрозу для своїх сусідів; для Ізраїлю, Близького Сходу, для Європи", – додав він у відеоінтерв'ю.

Виступаючи на наступний день після того, як Туреччина заявила, що системи протиповітряної оборони НАТО збили іранську ракету, яка летіла в напрямку її повітряного простору, Рютте засудив "серйозний" інцидент, до якого Іран заперечив будь-яку причетність. Він назвав успішне перехоплення доказом "підходу на 360 градусів" до захисту території НАТО.

Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО05.03.26, 09:43 • 4662 перегляди

Однак Рютте відкинув будь-яку думку про те, що НАТО активно бере участь у конфлікті, але наголосив, що альянс є важливим для ефективності кампанії США.

"НАТО саме по собі тут не бере участі, - стверджував він, – союзники НАТО надають ключову підтримку… НАТО в цьому сенсі також є платформою для проекції сили для Сполучених Штатів, тому що без європейських союзників США було б дуже важко".

Генеральний секретар захистив свою підтримку Трампа, коли журналіст Reuters Ендрю Грей заперечив йому, пояснивши: "Ці рішучі дії, спрямовані на знищення цієї спроможності Ірану… як експортера тероризму та хаосу… Я думаю, що якщо президент країни забезпечує таке лідерство, то це заслуговує на певну похвалу".

Доповнення

У понеділок безпілотник завдав удару по авіабазі ПС Великої Британії Акротірі, ключовому вузлу для повітряних операцій Великої Британії на Близькому Сході, і вважається першою атакою на британську базу з 1986 року.

Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP05.03.26, 15:04 • 25277 переглядiв

Юлія Шрамко

