Деякі авіарейси з Абу-Дабі відновлюються, але ще тисячі скасовано через продовження ударів з Ірану

Деякі рейси з Близького Сходу відновилися, але після ударів Ірану все ще панує плутанина, повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, 12 рейсів Etihad Airways вилетіли з Абу-Дабі приблизно о 17:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) у понеділок, навіть попри те, що авіакомпанія заявила, що операції залишаються призупиненими.

Майже 100 000 людей відстежували перший літак - двоповерховий Airbus A380, що прямував до Лондона - на Flightradar24, коли він злетів о 14:39 за місцевим часом.

Невдовзі за ним послідували 11 широкофюзеляжних літаків, що прямували до Парижа, Амстердама, Москви, Мумбаї, Нью-Делі та Каїра, а також до пакистанських Карачі та Ісламабаду та саудівських міст Ер-Ріяд, Джидда та Даммам:

рейс 41 до Амстердама;

рейс 33 до Парижа;

рейс 843 до москви;

рейс 294 до Карачі, Пакистан;

рейс 204 до Мумбаї;

рейс 300 до Ісламабаду, Пакистан;

рейс 216 до Нью-Делі;

рейс 555 до Ер-Ріяда;

рейс 611 до Джидди, Саудівська Аравія;

рейс 571 до Даммама, Саудівська Аравія;

рейс 713 до Каїра.

Приблизно за годину до цього Etihad Airways повідомила у своєму пості у X, що "всі рейси до та з Абу-Дабі призупинені" до 14:00 вівторка.

"Через тимчасове закриття повітряного простору ОАЕ пасажири, які планують подорожувати сьогодні, повинні безпосередньо зв’язатися зі своєю авіакомпанією, перш ніж вирушати до аеропорту", ​​- було зазначено на банері на вебсайті аеропорту в понеділок. Однак на вебсайті все ще було показано кілька рейсів, доступних для реєстрації.

Рейси з аеропортів Дубая, Катару, Бахрейну та Кувейту залишалися призупиненими станом приблизно на 7:00 ET (14:00 за Києвом) у понеділок.

У неділю, за словами офіційних осіб, громадянин Непалу загинув, а семеро людей отримали поранення від уламків після перехоплення іранського безпілотника, що летів на аеропорт Абу-Дабі.

Etihad та міжнародний аеропорт Абу-Дабі не одразу відповіли на запити про коментарі.

Раніше в понеділок з Абу-Дабі вилетів Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa до Мюнхена. Величезний літак може перевозити понад 500 пасажирів, але речник авіакомпанії повідомив Business Insider, що на борту було лише два пілоти. Це тому, що він прибув до Абу-Дабі три місяці тому для технічного обслуговування, яке зараз завершено.

Речник сказав, що Lufthansa розглядає можливість перевезення пасажирів, але для цього знадобиться щонайменше 17 бортпровідників, яких не можна доставити "через нинішні масові обмеження повітряного руху в Об'єднаних Арабських Еміратах".

Вони додали, що доступність аеропорту для будь-яких потенційних пасажирів "нечітка та важко організувати".

"Надійне планування реєстрації, перевірки безпеки та посадки не може бути гарантовано за цих обставин", - вказав речник.

Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів

Тим часом, за даними BBC, більшість рейсів до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів скасовано на понеділок, на тлі того, як тривають удари у спільній війні Ізраїлю та США проти Ірану.

За даними служби відстеження польотів Flightradar24, у регіоні скасовано понад 4000 рейсів на день, і це торкнулося сотень тисяч пасажирів.

За словами директора з комунікацій Ієна Петченіка, перебої "лише посилюватимуться, чим довше триватиме криза", і "матимуть величезні наслідки для галузі".

За даними аналітичної компанії в авіагалузі Cirium, станом на понеділок було скасовано 79% світових рейсів до Катару та 71% рейсів до Об'єднаних Арабських Еміратів, тоді як 81% рейсів до Ізраїлю та 92% рейсів до Бахрейну також були призупинені.

Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways заявила, що її польоти залишаються тимчасово призупиненими в понеділок через закриття повітряного простору Катару.

"Qatar Airways відновить польоти, щоайно Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне відкриття повітряного простору Катару", – написала авіакомпанія у X.

