Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:33 • 3004 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
12:02 • 10207 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
11:19 • 18568 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 14032 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38760 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71667 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
1 березня, 17:51 • 66188 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69927 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76163 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Деякі авіарейси з Абу-Дабі відновлюються, але ще тисячі скасовано через продовження ударів з Ірану

12 рейсів Etihad Airways вилетіли з Абу-Дабі, хоча авіакомпанія заявляла про призупинення операцій. Майже 100 000 людей відстежували перший літак, що прямував до Лондона.

Деякі авіарейси з Абу-Дабі відновлюються, але ще тисячі скасовано через продовження ударів з Ірану

Деякі рейси з Близького Сходу відновилися, але після ударів Ірану все ще панує плутанина, повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, 12 рейсів Etihad Airways вилетіли з Абу-Дабі приблизно о 17:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) у понеділок, навіть попри те, що авіакомпанія заявила, що операції залишаються призупиненими.

Майже 100 000 людей відстежували перший літак - двоповерховий Airbus A380, що прямував до Лондона - на Flightradar24, коли він злетів о 14:39 за місцевим часом.

Невдовзі за ним послідували 11 широкофюзеляжних літаків, що прямували до Парижа, Амстердама, Москви, Мумбаї, Нью-Делі та Каїра, а також до пакистанських Карачі та Ісламабаду та саудівських міст Ер-Ріяд, Джидда та Даммам:

  • рейс 41 до Амстердама;
    • рейс 33 до Парижа;
      • рейс 843 до москви;
        • рейс 294 до Карачі, Пакистан;
          • рейс 204 до Мумбаї;
            • рейс 300 до Ісламабаду, Пакистан;
              • рейс 216 до Нью-Делі;
                • рейс 555 до Ер-Ріяда;
                  • рейс 611 до Джидди, Саудівська Аравія;
                    • рейс 571 до Даммама, Саудівська Аравія;
                      • рейс 713 до Каїра.

                        Приблизно за годину до цього Etihad Airways повідомила у своєму пості у X, що "всі рейси до та з Абу-Дабі призупинені" до 14:00 вівторка.

                        "Через тимчасове закриття повітряного простору ОАЕ пасажири, які планують подорожувати сьогодні, повинні безпосередньо зв’язатися зі своєю авіакомпанією, перш ніж вирушати до аеропорту", ​​- було зазначено на банері на вебсайті аеропорту в понеділок. Однак на вебсайті все ще було показано кілька рейсів, доступних для реєстрації.

                        Рейси з аеропортів Дубая, Катару, Бахрейну та Кувейту залишалися призупиненими станом приблизно на 7:00 ET (14:00 за Києвом) у понеділок.

                        У неділю, за словами офіційних осіб, громадянин Непалу загинув, а семеро людей отримали поранення від уламків після перехоплення іранського безпілотника, що летів на аеропорт Абу-Дабі.

                        Etihad та міжнародний аеропорт Абу-Дабі не одразу відповіли на запити про коментарі.

                        Раніше в понеділок з Абу-Дабі вилетів Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa до Мюнхена. Величезний літак може перевозити понад 500 пасажирів, але речник авіакомпанії повідомив Business Insider, що на борту було лише два пілоти. Це тому, що він прибув до Абу-Дабі три місяці тому для технічного обслуговування, яке зараз завершено.

                        Речник сказав, що Lufthansa розглядає можливість перевезення пасажирів, але для цього знадобиться щонайменше 17 бортпровідників, яких не можна доставити "через нинішні масові обмеження повітряного руху в Об'єднаних Арабських Еміратах".

                        Вони додали, що доступність аеропорту для будь-яких потенційних пасажирів "нечітка та важко організувати".

                        "Надійне планування реєстрації, перевірки безпеки та посадки не може бути гарантовано за цих обставин", - вказав речник.

                        Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів02.03.26, 08:57 • 6714 переглядiв

                        Тим часом, за даними BBC, більшість рейсів до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів скасовано на понеділок, на тлі того, як тривають удари у спільній війні Ізраїлю та США проти Ірану.

                        За даними служби відстеження польотів Flightradar24, у регіоні скасовано понад 4000 рейсів на день, і це торкнулося сотень тисяч пасажирів.

                        За словами директора з комунікацій Ієна Петченіка, перебої "лише посилюватимуться, чим довше триватиме криза", і "матимуть величезні наслідки для галузі".

                        За даними аналітичної компанії в авіагалузі Cirium, станом на понеділок було скасовано 79% світових рейсів до Катару та 71% рейсів до Об'єднаних Арабських Еміратів, тоді як 81% рейсів до Ізраїлю та 92% рейсів до Бахрейну також були призупинені.

                        Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways заявила, що її польоти залишаються тимчасово призупиненими в понеділок через закриття повітряного простору Катару.

                        "Qatar Airways відновить польоти, щоайно Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне відкриття повітряного простору Катару", – написала авіакомпанія у X.

                        ОАЕ покриють витрати на харчування та проживання для застряглих мандрівників - ЗМІ02.03.26, 11:47 • 3452 перегляди

                        Юлія Шрамко

                        СвітНаші за кордоном
                        Повітряна тривога
                        Соціальна мережа
                        Сутички
                        Lufthansa
                        Ізраїль
                        Ер-Ріяд
                        Нью-Делі
                        Airbus A380
                        Ісламабад
                        Дубай
                        Мюнхен
                        Непал
                        Амстердам
                        Каїр
                        Париж
                        Катар
                        Кувейт
                        Бахрейн
                        Об'єднані Арабські Емірати
                        Сполучені Штати Америки
                        Іран