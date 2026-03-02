Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана

Некоторые рейсы с Ближнего Востока возобновились, но после ударов Ирана все еще царит неразбериха, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, 12 рейсов Etihad Airways вылетели из Абу-Даби примерно в 17:00 по местному времени (15:00 по Киеву) в понедельник, даже несмотря на то, что авиакомпания заявила, что операции остаются приостановленными.

Почти 100 000 человек отслеживали первый самолет - двухэтажный Airbus A380, направлявшийся в Лондон - на Flightradar24, когда он взлетел в 14:39 по местному времени.

Вскоре за ним последовали 11 широкофюзеляжных самолетов, направлявшихся в Париж, Амстердам, москву, Мумбаи, Нью-Дели и Каир, а также в пакистанские Карачи и Исламабад и саудовские города Эр-Рияд, Джидда и Даммам:

рейс 41 в Амстердам;

рейс 33 в Париж;

рейс 843 в москву;

рейс 294 в Карачи, Пакистан;

рейс 204 в Мумбаи;

рейс 300 в Исламабад, Пакистан;

рейс 216 в Нью-Дели;

рейс 555 в Эр-Рияд;

рейс 611 в Джидду, Саудовская Аравия;

рейс 571 в Даммам, Саудовская Аравия;

рейс 713 в Каир.

Примерно за час до этого Etihad Airways сообщила в своем посте в X, что "все рейсы в и из Абу-Даби приостановлены" до 14:00 вторника.

"Из-за временного закрытия воздушного пространства ОАЭ пассажиры, планирующие путешествовать сегодня, должны напрямую связаться со своей авиакомпанией, прежде чем отправляться в аэропорт", - было указано на баннере на веб-сайте аэропорта в понедельник. Однако на веб-сайте все еще было показано несколько рейсов, доступных для регистрации.

Рейсы из аэропортов Дубая, Катара, Бахрейна и Кувейта оставались приостановленными по состоянию примерно на 7:00 ET (14:00 по Киеву) в понедельник.

В воскресенье, по словам официальных лиц, гражданин Непала погиб, а семь человек получили ранения от обломков после перехвата иранского беспилотника, летевшего на аэропорт Абу-Даби.

Etihad и международный аэропорт Абу-Даби не сразу ответили на запросы о комментариях.

Ранее в понедельник из Абу-Даби вылетел Airbus A380 авиакомпании Lufthansa в Мюнхен. Огромный самолет может перевозить более 500 пассажиров, но представитель авиакомпании сообщил Business Insider, что на борту было только два пилота. Это потому, что он прибыл в Абу-Даби три месяца назад для технического обслуживания, которое сейчас завершено.

Представитель сказал, что Lufthansa рассматривает возможность перевозки пассажиров, но для этого понадобится как минимум 17 бортпроводников, которых нельзя доставить "из-за нынешних массовых ограничений воздушного движения в Объединенных Арабских Эмиратах".

Они добавили, что доступность аэропорта для любых потенциальных пассажиров "нечеткая и трудноорганизуемая".

"Надежное планирование регистрации, проверки безопасности и посадки не может быть гарантировано в этих обстоятельствах", - указал представитель.

Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов

Тем временем, по данным BBC, большинство рейсов в Катар и Объединенные Арабские Эмираты отменены на понедельник, на фоне продолжающихся ударов в совместной войне Израиля и США против Ирана.

По данным службы отслеживания полетов Flightradar24, в регионе отменено более 4000 рейсов в день, и это затронуло сотни тысяч пассажиров.

По словам директора по коммуникациям Иэна Петченика, перебои "только усилятся, чем дольше продлится кризис", и "будут иметь огромные последствия для отрасли".

По данным аналитической компании в авиаотрасли Cirium, по состоянию на понедельник было отменено 79% мировых рейсов в Катар и 71% рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, тогда как 81% рейсов в Израиль и 92% рейсов в Бахрейн также были приостановлены.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways заявила, что ее полеты остаются временно приостановленными в понедельник из-за закрытия воздушного пространства Катара.

"Qatar Airways возобновит полеты, как только Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном открытии воздушного пространства Катара", - написала авиакомпания в X.

ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ