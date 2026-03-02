Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:03 • 686 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 2824 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10123 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 18435 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13958 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38713 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71632 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66168 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69911 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76154 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.4м/с
60%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атаковал Запорожский район: ранены две девочки2 марта, 04:23 • 8334 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 11514 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 28238 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 16717 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 11295 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 3376 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 11351 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 18435 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 130745 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 136372 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 3398 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 5828 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71119 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 68731 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 63946 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана

Киев • УНН

 • 544 просмотра

12 рейсов Etihad Airways вылетели из Абу-Даби, хотя авиакомпания заявляла о приостановке операций. Почти 100 000 человек отслеживали первый самолет, направлявшийся в Лондон.

Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана

Некоторые рейсы с Ближнего Востока возобновились, но после ударов Ирана все еще царит неразбериха, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, 12 рейсов Etihad Airways вылетели из Абу-Даби примерно в 17:00 по местному времени (15:00 по Киеву) в понедельник, даже несмотря на то, что авиакомпания заявила, что операции остаются приостановленными.

Почти 100 000 человек отслеживали первый самолет - двухэтажный Airbus A380, направлявшийся в Лондон - на Flightradar24, когда он взлетел в 14:39 по местному времени.

Вскоре за ним последовали 11 широкофюзеляжных самолетов, направлявшихся в Париж, Амстердам, москву, Мумбаи, Нью-Дели и Каир, а также в пакистанские Карачи и Исламабад и саудовские города Эр-Рияд, Джидда и Даммам:

  • рейс 41 в Амстердам;
    • рейс 33 в Париж;
      • рейс 843 в москву;
        • рейс 294 в Карачи, Пакистан;
          • рейс 204 в Мумбаи;
            • рейс 300 в Исламабад, Пакистан;
              • рейс 216 в Нью-Дели;
                • рейс 555 в Эр-Рияд;
                  • рейс 611 в Джидду, Саудовская Аравия;
                    • рейс 571 в Даммам, Саудовская Аравия;
                      • рейс 713 в Каир.

                        Примерно за час до этого Etihad Airways сообщила в своем посте в X, что "все рейсы в и из Абу-Даби приостановлены" до 14:00 вторника.

                        "Из-за временного закрытия воздушного пространства ОАЭ пассажиры, планирующие путешествовать сегодня, должны напрямую связаться со своей авиакомпанией, прежде чем отправляться в аэропорт", - было указано на баннере на веб-сайте аэропорта в понедельник. Однако на веб-сайте все еще было показано несколько рейсов, доступных для регистрации.

                        Рейсы из аэропортов Дубая, Катара, Бахрейна и Кувейта оставались приостановленными по состоянию примерно на 7:00 ET (14:00 по Киеву) в понедельник.

                        В воскресенье, по словам официальных лиц, гражданин Непала погиб, а семь человек получили ранения от обломков после перехвата иранского беспилотника, летевшего на аэропорт Абу-Даби.

                        Etihad и международный аэропорт Абу-Даби не сразу ответили на запросы о комментариях.

                        Ранее в понедельник из Абу-Даби вылетел Airbus A380 авиакомпании Lufthansa в Мюнхен. Огромный самолет может перевозить более 500 пассажиров, но представитель авиакомпании сообщил Business Insider, что на борту было только два пилота. Это потому, что он прибыл в Абу-Даби три месяца назад для технического обслуживания, которое сейчас завершено.

                        Представитель сказал, что Lufthansa рассматривает возможность перевозки пассажиров, но для этого понадобится как минимум 17 бортпроводников, которых нельзя доставить "из-за нынешних массовых ограничений воздушного движения в Объединенных Арабских Эмиратах".

                        Они добавили, что доступность аэропорта для любых потенциальных пассажиров "нечеткая и трудноорганизуемая".

                        "Надежное планирование регистрации, проверки безопасности и посадки не может быть гарантировано в этих обстоятельствах", - указал представитель.

                        Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов02.03.26, 08:57 • 6710 просмотров

                        Тем временем, по данным BBC, большинство рейсов в Катар и Объединенные Арабские Эмираты отменены на понедельник, на фоне продолжающихся ударов в совместной войне Израиля и США против Ирана.

                        По данным службы отслеживания полетов Flightradar24, в регионе отменено более 4000 рейсов в день, и это затронуло сотни тысяч пассажиров.

                        По словам директора по коммуникациям Иэна Петченика, перебои "только усилятся, чем дольше продлится кризис", и "будут иметь огромные последствия для отрасли".

                        По данным аналитической компании в авиаотрасли Cirium, по состоянию на понедельник было отменено 79% мировых рейсов в Катар и 71% рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, тогда как 81% рейсов в Израиль и 92% рейсов в Бахрейн также были приостановлены.

                        Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways заявила, что ее полеты остаются временно приостановленными в понедельник из-за закрытия воздушного пространства Катара.

                        "Qatar Airways возобновит полеты, как только Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном открытии воздушного пространства Катара", - написала авиакомпания в X.

                        ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ02.03.26, 11:47 • 3436 просмотров

                        Юлия Шрамко

                        Новости МираНаши за границей
                        Воздушная тревога
                        Социальная сеть
                        Столкновения
                        Люфтганза
                        Израиль
                        Эр-Рияд
                        Нью-Дели
                        Airbus A380
                        Исламабад
                        Дубай
                        Мюнхен
                        Непал
                        Амстердам
                        Каир
                        Париж
                        Катар
                        Кувейт
                        Бахрейн
                        Объединенные Арабские Эмираты
                        Соединённые Штаты
                        Иран