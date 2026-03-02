ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ

Объединенные Арабские Эмираты покроют расходы на питание и проживание десятков тысяч путешественников, застрявших в стране во время конфликта на Ближнем Востоке, о чем сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Департамент культуры и туризма ОАЭ (DCT) направил сообщения отелям с просьбой продлить пребывание пассажиров, которые не могут путешествовать "по причинам, не зависящим от них", сообщает The National.

"Стоимость продленного пребывания будет покрыта DCT Abu Dhabi", – говорится в сообщении.

В других сообщениях также говорится, что расходы будет покрывать государство.

Иран совершил беспрецедентный ракетный и дроновый обстрел столицы ОАЭ Абу-Даби и экономического и туристического центра Дубая в ответ на американо-израильские удары в субботу, в результате которых погиб верховный лидер страны.

Как сообщается на сайте, более 20 000 путешественников пострадали от отмены рейсов с момента закрытия аэропортов ОАЭ в субботу, причем как Международный аэропорт Дубая, так и Международный аэропорт Заида в Абу-Даби пострадали от иранских ударов.

На видео видны длинные очереди пассажиров, на фоне того, как авиакомпании отменяли рейсы через хабы ОАЭ, что привело к задержке путешественников в аэропорту и многих других странах мира с запланированными поездками.

Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов

Путешественники, застрявшие на Ближнем Востоке, пытаются найти способы выбраться оттуда, на фоне того, как конфликт расширился в понедельник, разрушив любые надежды на быстрое восстановление воздушного пространства над ключевыми региональными узлами.

Одна пассажирка, которая попросила остаться анонимной, рассказала CNN, что планировала вылететь из Дубая в Париж в воскресенье, но ее рейс отменили. Она пыталась забронировать билет в Гонконг, но его также отменили. В воскресенье она попыталась полететь частным самолетом через Оман, проехав шесть часов до границы - путешествие, которое обычно занимает четыре часа, усложнялось очередями автомобилей на границе. Но эта попытка также потерпела неудачу, поскольку частный самолет не смог приземлиться, чтобы забрать ее, и она снова оказалась в Дубае.

Еще одна путешественница, Врушали Кадам, ехала в международный аэропорт Дубая со своим мужем и их 16-летним сыном в воскресенье, когда начался хаос. После нескольких задержек она получила сообщение о том, что их рейс в Индию отменен. Кадам сейчас остановилась в отеле в Шардже, поскольку жилье в Дубае было полностью забронировано. Ее нервы на фоне усилий добраться домой на пределе усилий, пишет издание. "Я позвонила на все номера горячей линии. Все линии заняты, а затем звонок обрывается", - сказала она.

Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за ситуации в регионе