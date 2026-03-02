ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 27379 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 54444 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 52500 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 58433 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 67746 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 71617 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 75634 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79117 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 81783 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75858 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 40114 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 37235 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 38761 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 38282 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 18351 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 116452 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 122287 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 103969 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 105205 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 105023 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 62372 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 60404 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 56247 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 54723 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33068 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты покроют расходы на питание и проживание десятков тысяч путешественников, застрявших в стране из-за конфликта на Ближнем Востоке. Более 20 000 путешественников пострадали от отмены рейсов после закрытия аэропортов ОАЭ.

ОАЭ покроют расходы на питание и проживание для застрявших путешественников - СМИ

Объединенные Арабские Эмираты покроют расходы на питание и проживание десятков тысяч путешественников, застрявших в стране во время конфликта на Ближнем Востоке, о чем сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Департамент культуры и туризма ОАЭ (DCT) направил сообщения отелям с просьбой продлить пребывание пассажиров, которые не могут путешествовать "по причинам, не зависящим от них", сообщает The National.

"Стоимость продленного пребывания будет покрыта DCT Abu Dhabi", – говорится в сообщении.

В других сообщениях также говорится, что расходы будет покрывать государство.

Иран совершил беспрецедентный ракетный и дроновый обстрел столицы ОАЭ Абу-Даби и экономического и туристического центра Дубая в ответ на американо-израильские удары в субботу, в результате которых погиб верховный лидер страны.

Как сообщается на сайте, более 20 000 путешественников пострадали от отмены рейсов с момента закрытия аэропортов ОАЭ в субботу, причем как Международный аэропорт Дубая, так и Международный аэропорт Заида в Абу-Даби пострадали от иранских ударов.

На видео видны длинные очереди пассажиров, на фоне того, как авиакомпании отменяли рейсы через хабы ОАЭ, что привело к задержке путешественников в аэропорту и многих других странах мира с запланированными поездками.

Транспортный хаос для путешественников на Ближнем Востоке - авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов02.03.26, 08:57 • 4250 просмотров

Путешественники, застрявшие на Ближнем Востоке, пытаются найти способы выбраться оттуда, на фоне того, как конфликт расширился в понедельник, разрушив любые надежды на быстрое восстановление воздушного пространства над ключевыми региональными узлами.

Одна пассажирка, которая попросила остаться анонимной, рассказала CNN, что планировала вылететь из Дубая в Париж в воскресенье, но ее рейс отменили. Она пыталась забронировать билет в Гонконг, но его также отменили. В воскресенье она попыталась полететь частным самолетом через Оман, проехав шесть часов до границы - путешествие, которое обычно занимает четыре часа, усложнялось очередями автомобилей на границе. Но эта попытка также потерпела неудачу, поскольку частный самолет не смог приземлиться, чтобы забрать ее, и она снова оказалась в Дубае.

Еще одна путешественница, Врушали Кадам, ехала в международный аэропорт Дубая со своим мужем и их 16-летним сыном в воскресенье, когда начался хаос. После нескольких задержек она получила сообщение о том, что их рейс в Индию отменен. Кадам сейчас остановилась в отеле в Шардже, поскольку жилье в Дубае было полностью забронировано. Ее нервы на фоне усилий добраться домой на пределе усилий, пишет издание. "Я позвонила на все номера горячей линии. Все линии заняты, а затем звонок обрывается", - сказала она.

Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за ситуации в регионе28.02.26, 16:11 • 10274 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость