ОАЕ покриють витрати на харчування та проживання для застряглих мандрівників - ЗМІ
Київ • УНН
Об'єднані Арабські Емірати покриють витрати на харчування та проживання десятків тисяч мандрівників, які застрягли в країні під час конфлікту на Близькому Сході, про що повідомляють державні ЗМІ, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Департамент культури та туризму ОАЕ (DCT) надіслав повідомлення готелям з проханням продовжити перебування пасажирів, які не можуть подорожувати "з причин, що не залежать від них", повідомляє The National.
"Вартість продовженого перебування буде покрита DCT Abu Dhabi", – ідеться в повідомленні.
В інших повідомленнях також йдеться, що витрати покриватиме держава.
Іран здійснив безпрецедентний ракетний та дроновий обстріл столиці ОАЕ Абу-Дабі та економічного та туристичного центру Дубая у відповідь на американо-ізраїльські удари в суботу, у результаті яких загинув верховний лідер країни.
Як повідомляється на сайті, понад 20 000 мандрівників постраждали від скасування рейсів з моменту закриття аеропортів ОАЕ в суботу, причому як Міжнародний аеропорт Дубая, так і Міжнародний аеропорт Заїда в Абу-Дабі постраждали від іранських ударів.
На відео видно довгі черги пасажирів, на тлі того, як авіакомпанії скасовували рейси через хаби ОАЕ, що призвело до затримки мандрівників в аеропорту та багатьох інших країнах світу з запланованими поїздками.
Мандрівники, що застрягли на Близькому Сході, намагаються знайти способи вибратися звідти, на тлі того, як конфлікт розширився в понеділок, зруйнувавши будь-які надії на швидке відновлення повітряного простору над ключовими регіональними вузлами.
Одна пасажирка, яка попросила залишитися анонімною, розповіла CNN, що планувала вилетіти з Дубая до Парижа в неділю, але її рейс скасували. Вона намагалася забронювати квиток до Гонконгу, але його також скасували. У неділю вона спробувала полетіти приватним літаком через Оман, проїхавши шість годин до кордону - подорож, яка зазвичай займає чотири години, ускладнювалася чергами автомобілів на кордоні. Але ця спроба також зазнала невдачі, оскільки приватний літак не зміг приземлитися, щоб забрати її, і вона знову опинилася в Дубаї.
Ще одна мандрівниця, Врушалі Кадам, їхала до міжнародного аеропорту Дубая зі своїм чоловіком та їхнім 16-річним сином у неділю, коли почався хаос. Після кількох затримок вона отримала повідомлення про те, що їхній рейс до Індії скасовано. Кадам зараз зупинилася в готелі в Шарджі, оскільки житло в Дубаї було повністю заброньовано. Її нерви на тлі зусиль дістатися додому на межі зусиль, пише видання. "Я зателефонувала на всі номери гарячої лінії. Усі лінії зайняті, а потім дзвінок обривається", - сказала вона.
