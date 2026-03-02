ОАЕ покриють витрати на харчування та проживання для застряглих мандрівників - ЗМІ

$43.100.11
1 березня, 20:23 • 27568 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 54953 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 52969 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 58879 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 68091 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 71781 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 75764 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79158 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81849 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75886 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 40654 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 37763 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 39315 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 38854 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 18514 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 116950 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 122795 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 104458 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 105667 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 105480 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 62724 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 60738 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 56555 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 55014 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 67469 перегляди
ОАЕ покриють витрати на харчування та проживання для застряглих мандрівників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Об'єднані Арабські Емірати покриють витрати на харчування та проживання десятків тисяч мандрівників, які застрягли в країні через конфлікт на Близькому Сході. Понад 20 000 мандрівників постраждали від скасування рейсів після закриття аеропортів ОАЕ.

ОАЕ покриють витрати на харчування та проживання для застряглих мандрівників - ЗМІ

Об'єднані Арабські Емірати покриють витрати на харчування та проживання десятків тисяч мандрівників, які застрягли в країні під час конфлікту на Близькому Сході, про що повідомляють державні ЗМІ, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Департамент культури та туризму ОАЕ (DCT) надіслав повідомлення готелям з проханням продовжити перебування пасажирів, які не можуть подорожувати "з причин, що не залежать від них", повідомляє The National.

"Вартість продовженого перебування буде покрита DCT Abu Dhabi", – ідеться в повідомленні.

В інших повідомленнях також йдеться, що витрати покриватиме держава.

Іран здійснив безпрецедентний ракетний та дроновий обстріл столиці ОАЕ Абу-Дабі та економічного та туристичного центру Дубая у відповідь на американо-ізраїльські удари в суботу, у результаті яких загинув верховний лідер країни.

Як повідомляється на сайті, понад 20 000 мандрівників постраждали від скасування рейсів з моменту закриття аеропортів ОАЕ в суботу, причому як Міжнародний аеропорт Дубая, так і Міжнародний аеропорт Заїда в Абу-Дабі постраждали від іранських ударів.

На відео видно довгі черги пасажирів, на тлі того, як авіакомпанії скасовували рейси через хаби ОАЕ, що призвело до затримки мандрівників в аеропорту та багатьох інших країнах світу з запланованими поїздками.

Транспортний хаос для мандрівників на Близькому Сході - авіакомпанії продовжують скасовувати сотні рейсів02.03.26, 08:57 • 4332 перегляди

Мандрівники, що застрягли на Близькому Сході, намагаються знайти способи вибратися звідти, на тлі того, як конфлікт розширився в понеділок, зруйнувавши будь-які надії на швидке відновлення повітряного простору над ключовими регіональними вузлами.

Одна пасажирка, яка попросила залишитися анонімною, розповіла CNN, що планувала вилетіти з Дубая до Парижа в неділю, але її рейс скасували. Вона намагалася забронювати квиток до Гонконгу, але його також скасували. У неділю вона спробувала полетіти приватним літаком через Оман, проїхавши шість годин до кордону - подорож, яка зазвичай займає чотири години, ускладнювалася чергами автомобілів на кордоні. Але ця спроба також зазнала невдачі, оскільки приватний літак не зміг приземлитися, щоб забрати її, і вона знову опинилася в Дубаї.

Ще одна мандрівниця, Врушалі Кадам, їхала до міжнародного аеропорту Дубая зі своїм чоловіком та їхнім 16-річним сином у неділю, коли почався хаос. Після кількох затримок вона отримала повідомлення про те, що їхній рейс до Індії скасовано. Кадам зараз зупинилася в готелі в Шарджі, оскільки житло в Дубаї було повністю заброньовано. Її нерви на тлі зусиль дістатися додому на межі зусиль, пише видання. "Я зателефонувала на всі номери гарячої лінії. Усі лінії зайняті, а потім дзвінок обривається", - сказала вона.

Великі авіакомпанії масово скасовують рейси до Близького Сходу через ситуацію в регіоні 28.02.26, 16:11 • 10274 перегляди

Юлія Шрамко

СвітНерухомість