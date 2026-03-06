Иранские удары вывели из строя ключевые радары американской ПВО THAAD в Иордании и ОАЭ
Спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения стратегических радарных систем США AN/TPY-2 в Иордании и ОАЭ. Это ослабляет защиту американских баз на Аравийском полуострове.
Спутниковые снимки, проанализированные военными экспертами, подтвердили серьезные повреждения стратегических радарных систем США AN/TPY-2 в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Поражение объектов на авиабазе Муваффак Салти и вблизи Аль-Рувайса свидетельствует о целенаправленной иранской стратегии по ослеплению региональной системы противоракетной обороны в начале крупной войны. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.
Один такой радар стоит около 500 миллионов долларов и является критически важным для перехвата баллистических ракет, аналитики называют эти потери событием стратегического значения, существенно ослабляющим защиту американских баз на Аравийском полуострове.
Уничтожение "сердца" системы противоракетной обороны
На снимках от 2 марта зафиксированы два больших кратера и следы горения непосредственно на месте развертывания радиолокационной установки в Иордании, расположенной в 800 километрах от Ирана. Эксперты отмечают, что потеря радара AN/TPY-2 фактически парализует батарею THAAD, даже если сами пусковые установки остаются неповрежденными.
Подобная ситуация наблюдается и в ОАЭ, где зафиксировано попадание в ангары, используемые для хранения компонентов ПВО, что подтверждает системность иранских атак на инфраструктуру наблюдения и разведки.
Радар AN-TPY/2, по сути, является сердцем батареи THAAD. Потеря даже одного радара такого типа будет событием, имеющим значимое значение с оперативной точки зрения
Масштабная кампания против американского военного присутствия
Помимо Иордании и Эмиратов, повреждения зафиксированы на объекте раннего предупреждения в Катаре, что указывает на попытку Тегерана полностью разрушить единую сеть ПВО союзников в регионе.
Пентагон пока официально не комментирует состояние конкретных систем, ссылаясь на соображения безопасности, однако интенсивность обстрелов остается беспрецедентной. Только по ОАЭ с начала конфликта было выпущено более 1000 беспилотников и около 200 баллистических ракет, что создает критическую нагрузку на уцелевшие средства перехвата.
