5 марта, 23:07 • 9466 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 19220 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 24650 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 55382 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 97292 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 50572 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44603 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71233 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26821 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50524 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Иранские удары вывели из строя ключевые радары американской ПВО THAAD в Иордании и ОАЭ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения стратегических радарных систем США AN/TPY-2 в Иордании и ОАЭ. Это ослабляет защиту американских баз на Аравийском полуострове.

Иранские удары вывели из строя ключевые радары американской ПВО THAAD в Иордании и ОАЭ

Спутниковые снимки, проанализированные военными экспертами, подтвердили серьезные повреждения стратегических радарных систем США AN/TPY-2 в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Поражение объектов на авиабазе Муваффак Салти и вблизи Аль-Рувайса свидетельствует о целенаправленной иранской стратегии по ослеплению региональной системы противоракетной обороны в начале крупной войны. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.

Детали

Один такой радар стоит около 500 миллионов долларов и является критически важным для перехвата баллистических ракет, аналитики называют эти потери событием стратегического значения, существенно ослабляющим защиту американских баз на Аравийском полуострове.

Уничтожение "сердца" системы противоракетной обороны

На снимках от 2 марта зафиксированы два больших кратера и следы горения непосредственно на месте развертывания радиолокационной установки в Иордании, расположенной в 800 километрах от Ирана. Эксперты отмечают, что потеря радара AN/TPY-2 фактически парализует батарею THAAD, даже если сами пусковые установки остаются неповрежденными.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию

Подобная ситуация наблюдается и в ОАЭ, где зафиксировано попадание в ангары, используемые для хранения компонентов ПВО, что подтверждает системность иранских атак на инфраструктуру наблюдения и разведки.

Радар AN-TPY/2, по сути, является сердцем батареи THAAD. Потеря даже одного радара такого типа будет событием, имеющим значимое значение с оперативной точки зрения

– подчеркнул специалист по боеприпасам Н. Р. Джензен–Джонс.

Масштабная кампания против американского военного присутствия

Помимо Иордании и Эмиратов, повреждения зафиксированы на объекте раннего предупреждения в Катаре, что указывает на попытку Тегерана полностью разрушить единую сеть ПВО союзников в регионе.

Пентагон пока официально не комментирует состояние конкретных систем, ссылаясь на соображения безопасности, однако интенсивность обстрелов остается беспрецедентной. Только по ОАЭ с начала конфликта было выпущено более 1000 беспилотников и около 200 баллистических ракет, что создает критическую нагрузку на уцелевшие средства перехвата.

Израиль заявляет, что 40% ракетных установок Ирана все еще целы, но обещает больше "сюрпризов"

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Пентагон
Иордания
Катар
Объединенные Арабские Эмираты
Иран