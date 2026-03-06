Іранські удари вивели з ладу ключові радари американської ППО THAAD у Йорданії та ОАЕ
Супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження стратегічних радарних систем США AN/TPY-2 в Йорданії та ОАЕ. Це ослаблює захист американських баз на Аравійському півострові.
Супутникові знімки, проаналізовані військовими експертами, підтвердили серйозні пошкодження стратегічних радарних систем США AN/TPY-2 в Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Ураження об’єктів на авіабазі Муваффак Салті та поблизу Аль-Рувайса свідчить про цілеспрямовану іранську стратегію щодо осліплення регіональної системи протиракетної оборони на початку великої війни. Про це повідомляє Almayadeen, пише УНН.
Деталі
Один такий радар коштує близько 500 мільйонів доларів і є критично важливим для перехоплення балістичних ракет, аналітики називають ці втрати подією стратегічного значення, що суттєво послаблює захист американських баз на Аравійському півострові.
Знищення "серця" системи протиракетної оборони
На знімках від 2 березня зафіксовано два великі кратери та сліди горіння безпосередньо на місці розгортання радіолокаційної установки в Йорданії, що розташована за 800 кілометрів від Ірану. Експерти наголошують, що втрата радара AN/TPY-2 фактично паралізує батарею THAAD, навіть якщо самі пускові установки залишаються неушкодженими.
Подібна ситуація спостерігається і в ОАЕ, де зафіксовано влучання в ангари, що використовуються для зберігання компонентів ППО, що підтверджує системність іранських атак на інфраструктуру спостереження та розвідки.
Радар AN-TPY/2, по суті, є серцем батареї THAAD. Втрата навіть одного радара такого типу буде подією, що має значуще значення з оперативної точки зору
Масштабна кампанія проти американської військової присутності
Окрім Йорданії та Еміратів, пошкодження зафіксовані на об’єкті раннього попередження в Катарі, що вказує на спробу Тегерана повністю зруйнувати єдину мережу ППО союзників у регіоні.
Пентагон наразі офіційно не коментує стан конкретних систем, посилаючись на міркування безпеки, проте інтенсивність обстрілів залишається безпрецедентною. Тільки по ОАЕ з початку конфлікту було випущено понад 1000 безпілотників та близько 200 балістичних ракет, що створює критичне навантаження на вцілілі засоби перехоплення.
