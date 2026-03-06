Іранські удари вивели з ладу ключові радари американської ППО THAAD у Йорданії та ОАЕ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 березня, 23:07 • 9520 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 19261 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 24679 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 55422 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 97374 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 50583 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 44608 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71249 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26822 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50526 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
86%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британський суд відхилив запит про екстрадицію нардепа Дмитрука до України5 березня, 19:23 • 5634 перегляди
Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ5 березня, 19:35 • 6532 перегляди
Усі українські військові, яких сьогодні повернули з полону, потребують термінової медичної допомоги - Лубінець5 березня, 19:44 • 5166 перегляди
США закривають своє посольство в Кувейті5 березня, 20:00 • 5956 перегляди
Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл5 березня, 20:12 • 5952 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 27581 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 57440 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71251 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 79856 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 79536 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 2922 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 12023 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 14919 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 36278 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 43066 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Іранські удари вивели з ладу ключові радари американської ППО THAAD у Йорданії та ОАЕ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження стратегічних радарних систем США AN/TPY-2 в Йорданії та ОАЕ. Це ослаблює захист американських баз на Аравійському півострові.

Іранські удари вивели з ладу ключові радари американської ППО THAAD у Йорданії та ОАЕ

Супутникові знімки, проаналізовані військовими експертами, підтвердили серйозні пошкодження стратегічних радарних систем США AN/TPY-2 в Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Ураження об’єктів на авіабазі Муваффак Салті та поблизу Аль-Рувайса свідчить про цілеспрямовану іранську стратегію щодо осліплення регіональної системи протиракетної оборони на початку великої війни. Про це повідомляє Almayadeen, пише УНН.

Деталі

Один такий радар коштує близько 500 мільйонів доларів і є критично важливим для перехоплення балістичних ракет, аналітики називають ці втрати подією стратегічного значення, що суттєво послаблює захист американських баз на Аравійському півострові.

Знищення "серця" системи протиракетної оборони

На знімках від 2 березня зафіксовано два великі кратери та сліди горіння безпосередньо на місці розгортання радіолокаційної установки в Йорданії, що розташована за 800 кілометрів від Ірану. Експерти наголошують, що втрата радара AN/TPY-2 фактично паралізує батарею THAAD, навіть якщо самі пускові установки залишаються неушкодженими.

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 4476 переглядiв

Подібна ситуація спостерігається і в ОАЕ, де зафіксовано влучання в ангари, що використовуються для зберігання компонентів ППО, що підтверджує системність іранських атак на інфраструктуру спостереження та розвідки.

Радар AN-TPY/2, по суті, є серцем батареї THAAD. Втрата навіть одного радара такого типу буде подією, що має значуще значення з оперативної точки зору

– підкреслив фахівець з боєприпасів Н. Р. Джензен–Джонс.

Масштабна кампанія проти американської військової присутності

Окрім Йорданії та Еміратів, пошкодження зафіксовані на об’єкті раннього попередження в Катарі, що вказує на спробу Тегерана повністю зруйнувати єдину мережу ППО союзників у регіоні.

Пентагон наразі офіційно не коментує стан конкретних систем, посилаючись на міркування безпеки, проте інтенсивність обстрілів залишається безпрецедентною. Тільки по ОАЕ з початку конфлікту було випущено понад 1000 безпілотників та близько 200 балістичних ракет, що створює критичне навантаження на вцілілі засоби перехоплення.

Ізраїль заявляє, що 40% ракетних установок Ірану все ще цілі, але обіцяє більше "сюрпризів"05.03.26, 22:53 • 4646 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Сутички
Пентагон
Йорданія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Іран