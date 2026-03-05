Британський суд відхилив запит про екстрадицію нардепа Дмитрука до України
Київ • УНН
Вестмінстерський магістратський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах, посилаючись на "катування СБУ". Суддя зазначив, що екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.
Вестмінстерський магістратський суд у середу, 4 березня, відхилив запит про екстрадицію нардепа Артема Дмитрука до України, який підозрюється у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця. Про це повідомляє Business Wire з посиланням на юридичну фірму Amsterdam & Partners LLP, передає УНН.
Вестмінстерський магістратський суд відхилив запит уряду України про екстрадицію Артема Дмитрука, члена Верховної Ради України та палкого прихильника Української православної церкви (УПЦ)
Вказується, що посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, суддя назвав "катування Дмитрука Службою безпеки України" у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.
Переслідування Дмитрука в Україні відбуваються в контексті його запеклої підтримки УПЦ, іподияконом якої він є, і яку адміністрація Зеленського прагне заборонити через її історичні зв'язки з Російською православною церквою, незважаючи на рішучу підтримку України з боку УПЦ та суттєвий опір російському вторгненню
Також зазначається, що Дмитрук був єдиним членом парламенту, який виступив на знак незгоди щодо ухвалення закону №3894, який передбачає заборону московської церкви.
Після цієї промови українські прокурори знову порушили багаторічні звинувачення у нападі, пролунали погрози з боку блогерів, пов'язаних з урядом, а його охорону було звільнено. Згодом Дмитрук утік пішки до Молдови, звідки вирушив до Сполученого Королівства в пошуках захисту
Зазначається, що Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує вона оскаржити вирок.
Нагадаємо
ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа Артема Дмитрука. До Печерського районного суду Києва внесено клопотання щодо обрання йому запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.