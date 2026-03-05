Британський суд відхилив запит про екстрадицію нардепа Дмитрука до України

Вестмінстерський магістратський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах, посилаючись на "катування СБУ". Суддя зазначив, що екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.