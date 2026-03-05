$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39 • 11862 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41 • 34012 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 64879 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 42169 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 39770 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
5 березня, 11:33 • 63558 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 24927 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48352 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 78589 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Британський суд відхилив запит про екстрадицію нардепа Дмитрука до України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Вестмінстерський магістратський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах, посилаючись на "катування СБУ". Суддя зазначив, що екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

Британський суд відхилив запит про екстрадицію нардепа Дмитрука до України

Вестмінстерський магістратський суд у середу, 4 березня, відхилив запит про екстрадицію нардепа Артема Дмитрука до України, який підозрюється у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця. Про це повідомляє Business Wire з посиланням на юридичну фірму Amsterdam & Partners LLP, передає УНН

Вестмінстерський магістратський суд відхилив запит уряду України про екстрадицію Артема Дмитрука, члена Верховної Ради України та палкого прихильника Української православної церкви (УПЦ) 

- йдеться у повідомленні. 

Вказується, що посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, суддя назвав "катування Дмитрука Службою безпеки України" у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

Переслідування Дмитрука в Україні відбуваються в контексті його запеклої підтримки УПЦ, іподияконом якої він є, і яку адміністрація Зеленського прагне заборонити через її історичні зв'язки з Російською православною церквою, незважаючи на рішучу підтримку України з боку УПЦ та суттєвий опір російському вторгненню 

- зазначається у повідомленні. 

Також зазначається, що Дмитрук був єдиним членом парламенту, який виступив на знак незгоди щодо ухвалення закону №3894, який передбачає заборону московської церкви. 

Після цієї промови українські прокурори знову порушили багаторічні звинувачення у нападі, пролунали погрози з боку блогерів, пов'язаних з урядом, а його охорону було звільнено. Згодом Дмитрук утік пішки до Молдови, звідки вирушив до Сполученого Королівства в пошуках захисту 

- додали в компанії. 

Зазначається, що Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує вона оскаржити вирок.

Нагадаємо 

ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа Артема Дмитрука. До Печерського районного суду Києва внесено клопотання щодо обрання йому запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Павло Башинський

