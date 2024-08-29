Нардепа Дмитрука оголошено в міжнародний розшук

ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа Артема Дмитрука. До Печерського районного суду Києва внесено клопотання щодо обрання йому запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР та ОГП.

"Працівники ДБР оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата", - йдеться в повідомленні.

В ДБР нагадали, що 25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Народний депутат України підозрюється:

• в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

• викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

• умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

• грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Офіс Генпрокурора повідомляє, що внесено до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане Генеральним прокурором, щодо обрання підозрюваному Дмитруку запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОГП нагадало, що народний депутат України був викликаний на допит до слідчого, проте в установлений час не з’явився та не повідомив причину не явки.

Окрім того, прокурорами Офісу Генпрокурора ініційовано процедуру розшуку, в тому числі міжнародного та міждержавного, народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.

Доповнення

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що наразі встановлюють людей, які допомагали нардепу Артему Дмитруку втекти з країни. Серед тих хто допомагав можуть бути і службові особи. Він втік через кордон з Придністров’ям.

Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.

Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.