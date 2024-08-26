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ДПСУ проводить перевірку щодо перетину кордону Дмитруком

ДПСУ проводить перевірку щодо перетину кордону Дмитруком

Київ • УНН

 • 84543 перегляди

Держприкордонслужба проводить перевірку щодо виїзду за кордон нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного у нападах. Відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників ДПСУ, які могли сприяти незаконному перетину.

Державна прикордонна служба України  проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Своєю чергою можу зазначити, що прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб встановити обставини та деталі цієї ситуації", - каже  Демченко.

За його словами, ДПС співпрацює зі слідством, але сам Демченко коментувати факт виїзду Дмитрука за кордон відмовився. 

Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства

- зазначив він.  

Нагадаємо 

Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій. 

Згодом, стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаКримінал та НП

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