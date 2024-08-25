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Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Держприкордонслужби

Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Держприкордонслужби

Київ • УНН

 • 32483 перегляди

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. Проведено обшуки у цивільних осіб та прикордонників, вирішується питання про підозри.

У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадя 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними правоохоронців, наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

"Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри", - йдеться у повідомленні.

Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: правоохоронці відкрили кримінальну справу, встановлюють обставини25.08.24, 19:36 • 32188 переглядiв

У ДБР додали, що провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Раніше

Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Артема Дмитрука.

Додамо, що ЗМІ повідомлять, що він втік з України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП

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