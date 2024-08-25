Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового
Київ • УНН
Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату за напади на правоохоронця та військового. Підозрюваного викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих дій 29 та 30 серпня 2024 року.
Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Артема Дмитрука.
Додамо, що ЗМІ повідомлять, що він втік з України.
"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
"При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього", - зазначається в повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковано:
· за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;
· за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.
"Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження", - інформує прокуратура.
Дії підозрюваного кваліфіковано:
· за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;
· за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.
Окрім того, повідомляється, що у зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:
· на 10:00 29 серпня 2024 року
· на 10:00 30 серпня 2024 року.