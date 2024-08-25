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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 14:15  •  6014 просмотра

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Генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату за нападения на правоохранителя и военного. Подозреваемого вызывают к следователю ГБР для проведения следственных действий 29 и 30 августа 2024 года.

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Артеме Дмитруке.

Добавим, что СМИ сообщат, что он сбежал из Украины.

«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного,  покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве», - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей.

«При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего», - отмечается в сообщении.

 Действия подозреваемого квалифицированы:

-       по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей;

-       по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

«Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения», - информирует прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицированы:

-       по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

-       по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Кроме того, сообщается, что в  связи с изложенным, в соответствии с требованиями УПК Украины, подозреваемый вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий:

-       на 10:00  29 августа 2024 года

-       на 10:00  30 августа 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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