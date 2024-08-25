Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: правоохоронці відкрили кримінальну справу, встановлюють обставини
Київ • УНН
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливої організації незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. Раніше йому повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України Артемом Дмитруком. Про це УНН повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.
За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України
За її словами, на даний час в межах кримінального провадження прокурорами спільно слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань та Держприкорднослужбою проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин.
Раніше
Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Артема Дмитрука.
Додамо, що ЗМІ повідомлять, що він втік з України.