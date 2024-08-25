Незаконный выезд нардепа Дмитрука из Украины: правоохранители открыли уголовное дело, устанавливают обстоятельства

Правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Артемом Дмитруком. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - сообщила Максимец.

По ее словам, в настоящее время в рамках уголовного производства прокурорами совместно следственными и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований и Госпогранслужбой проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.

Ранее

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Артеме Дмитруке.

Добавим, что СМИ сообщат, что он сбежал из Украины.