Незаконный выезд нардепа Дмитрука из Украины: правоохранители открыли уголовное дело, устанавливают обстоятельства
Киев • УНН
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможной организации незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком. Ранее ему сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Артемом Дмитруком. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец.
По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины
По ее словам, в настоящее время в рамках уголовного производства прокурорами совместно следственными и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований и Госпогранслужбой проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.
Ранее
Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об Артеме Дмитруке.
Добавим, что СМИ сообщат, что он сбежал из Украины.