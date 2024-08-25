Незаконный выезд нардепа Дмитрука из Украины: прошли обыски у гражданских лиц и работников Госпогранслужбы
Киев • УНН
ГБР открыло уголовное производство относительно незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком. Проведены обыски у гражданских лиц и пограничников, решается вопрос о подозрениях.
В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан
Детали
По данным правоохранителей, сейчас в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.
Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.
«Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях», - говорится в сообщении.
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В ГБР добавили, что производство возбуждено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).
Ранее
Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об Артеме Дмитруке.
Добавим, что СМИ сообщат, что он сбежал из Украины.