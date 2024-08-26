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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:37  •  3942 просмотра

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Госпогранслужба проводит проверку относительно выезда за границу нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях. Состоялись обыски у гражданских лиц и работников ГПСУ, которые могли способствовать незаконному пересечению.

Государственная пограничная служба Украины  проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

«В свою очередь могу отметить, что пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы установить обстоятельства и детали этой ситуации», - говорит  Демченко.

По его словам, ГНС сотрудничает со следствием, но сам Демченко комментировать факт выезда Дмитрука за границу отказался. 

Информацию о третьих лицах по пересечению границы или по задержаниям мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством

- отметил он.  

Напомним 

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий. 

Впоследствии, стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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