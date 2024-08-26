ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком
Киев • УНН
Госпогранслужба проводит проверку относительно выезда за границу нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях. Состоялись обыски у гражданских лиц и работников ГПСУ, которые могли способствовать незаконному пересечению.
Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
«В свою очередь могу отметить, что пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы установить обстоятельства и детали этой ситуации», - говорит Демченко.
По его словам, ГНС сотрудничает со следствием, но сам Демченко комментировать факт выезда Дмитрука за границу отказался.
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Напомним
Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.
Впоследствии, стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.