У Раді заявили, що виїзд Дмитрука за кордон не пов'язаний з робочим відрядженням
Київ • УНН
Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.
Народний депутат України Артем Дмитрук, якому напередодні оголоси підозру, не міг поїхати за кордон у відрядження. Про це заявила пресслужба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.
Деталі
Інформуємо, що народний депутат України Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся
Нагадаємо
Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.
Згодом, стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.
ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком26.08.24, 15:02 • 14477 переглядiв