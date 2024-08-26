В Раде заявили, что выезд Дмитрука за границу не связан с рабочей командировкой

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, которому накануне объявили подозрение, не мог поехать за границу в командировку. Об этом заявила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Информируем, что народный депутат Украины Дмитрук в командировку за границу не направлялся - говорится в заявлении ВР.

Напомним

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Впоследствии, стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже прошли обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком