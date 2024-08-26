В Раде заявили, что выезд Дмитрука за границу не связан с рабочей командировкой
Киев • УНН
Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.
Народный депутат Украины Артем Дмитрук, которому накануне объявили подозрение, не мог поехать за границу в командировку. Об этом заявила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.
Детали
Информируем, что народный депутат Украины Дмитрук в командировку за границу не направлялся
Напомним
Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.
Впоследствии, стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже прошли обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.
Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.
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