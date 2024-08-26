ГБР подтвердило нелегальное пересечение границы нардепом Дмитруком

В Государственном бюро расследования (ГБР) подтвердили, что народный депутат Артем Дмитрук нелегально пересек границу Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии УНН.

Детали

На вопрос, нелегально ли Артем Дмитрук пересек границу она ответила: «Да».

Однако, детали она пообещала рассказать позже.



Напомним

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Впоследствии, стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже прошли обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.



Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

