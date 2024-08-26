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ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком

ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком

Київ • УНН

 • 14477 перегляди

Державне бюро розслідувань підтвердило факт нелегального перетину кордону України народним депутатом Артемом Дмитруком.

У Державному бюро розслідування (ДБР) підтвердили те, що народний депутат Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України. Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сапʼян у коментарі УНН.

Деталі

На запитання, чи Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон вона відповіла: "Так".

Однак, деталі вона пообіцяла розповісти згодом. 

Нагадаємо 

Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій. 

Згодом, стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. 

Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП

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