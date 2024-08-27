Наразі встановлюють людей, які допомогли нардепу Дмитруку втекти з України – Костін

Наразі встановлюють людей, які допомагали нардепу Артему Дмитруку втекти з країни. Серед тих хто допомагав можуть бути і службові особи. Він втік через кордон з Придністров’ям. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність", та наголосив, що в Дмитрука ще можливість з’явитися на допит до слідчого, передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, що ця людина перетнула державний кордон не сама, не самостійно. Йому хтось допомагав, можливо серед тих хто допомагав можуть бути і службові особи різних органів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб їх всіх встановити й встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалося. Наразі ми встановили шлях, яким користувався підозрюваний – це ділянка кордону з так званою територією Придністров’я. Ми володіємо певною інформацією наразі в якій країні перебуває ця людина й перевіряємо ці дані, тому що по нашій інформації він зараз подорожує по деяких країнах - розповів Костін.

Він зазначив, що надалі вживаються заходи задля його повернення в Україну міжнародно-правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно.

"У нього ще можливість з’явитися на допит до слідчого у встановлені дати – це четвер і п’ятниця. Це озвучено нами: шановний народний депутат, поверніться в Україну й прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з’явиться є певні механізми які ми застосовуємо – це звернення до суду з певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук й це запит на екстрадицію, якщо ми встановимо в якій країні він буде знаходитися", - сказав Костін.

Окрім того, Генпрокурор повідомив, що є понад 4 тис. проваджень щодо нелегального перетину кордону.

"Тільки в цьому році ми викрили 84 організованих злочинних угрупувань в кількості понад 270 людей, які допомагають в незаконному перетину кордону", - сказав він.

Нагадаємо

25 серпня ЗМІ повідомляли, що нардеп Артем Дмитрук втік з країни.

Згодом стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.

Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.