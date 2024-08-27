Сейчас устанавливают людей, которые помогли нардепу Дмитруку сбежать из Украины - Костин

Сейчас устанавливают людей, которые помогали нардепу Артему Дмитруку сбежать из страны. Среди тех кто помогал могут быть и должностные лица. Он сбежал через границу с Приднестровьем. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время форума "Украина 2024. Независимость", и отметил, что у Дмитрука еще возможность явиться на допрос к следователю, передает корреспондент УНН.

Мы понимаем, что этот человек пересек государственную границу не сам, не самостоятельно. Ему кто-то помогал, возможно среди тех кто помогал могут быть и должностные лица различных органов. Мы прилагаем все усилия, чтобы их всех установить и установить всю ситуацию, каким образом это происходило. Сейчас мы установили путь, которым пользовался подозреваемый - это участок границы с так называемой территорией Приднестровья. Мы владеем определенной информацией сейчас в какой стране находится этот человек и проверяем эти данные, потому что по нашей информации он сейчас путешествует по некоторым странам - рассказал Костин.

Он отметил, что в дальнейшем принимаются меры для его возвращения в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно.

"У него еще возможность явиться на допрос к следователю в установленные даты - это четверг и пятница. Это озвучено нами: уважаемый народный депутат, вернитесь в Украину и придите к следователю. В противном случае, если он не появится есть определенные механизмы которые мы применяем - это обращение в суд с определенной мерой пресечения, это объявление в розыск и это запрос на экстрадицию, если мы установим в какой стране он будет находиться", - сказал Костин.

Кроме того, Генпрокурор сообщил, что есть более 4 тыс. производств по нелегальному пересечению границы.

"Только в этом году мы разоблачили 84 организованных преступных группировок в количестве более 270 человек, которые помогают в незаконном пересечении границы", - сказал он.

Напомним

25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.