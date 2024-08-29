Нардеп Дмитрук объявлен в международный розыск

ГБР объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего нардепа Артема Дмитрука. В Печерский районный суд Киева внесено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и ОГП.

«Работники ГБР объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата», - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 25 августа 2024 года Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, который участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

По данным следствия ГБР, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат Украины подозревается:

- в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

- похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

- умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

- грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Офис Генпрокурора сообщает, что внесено в Печерский районный суд Киева ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, об избрании подозреваемому Дмитруку меры пресечения в виде содержания под стражей.

ОГП напомнило, что народный депутат Украины был вызван на допрос к следователю, однако в установленное время не явился и не сообщил причину не явки.

Дополнение

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что сейчас устанавливают людей, которые помогали нардепу Артему Дмитруку сбежать из страны. Среди тех кто помогал могут быть и должностные лица. Он сбежал через границу с Приднестровьем.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.